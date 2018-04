Vertenza Papergroup: aperta la procedura di messa in mobilità dei lavoratori

CAPANNORI – Questa mattina è arrivata la lettera che apre la procedura per la messa in mobilità dei lavoratori di un’azienda per la quale la Cgil ha già avuto modo di sottolineare i caratteri singolari di una crisi, partendo da quelli che sono stati i presupposti che l’hanno determinata, «tutti finanziari – afferma la Cgil in una nota -, per le scelte sbagliate che sono state fatte, e che hanno portato ad una cessione in affitto dai caratteri poco trasparenti, con la contestuale richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale in continuità che, alla fine, scarica tutto l’enorme peso dei danni fatti ed accumulati sulle spalle dei lavoratori che si vogliono licenziare».

«Su questi temi – dicono alla Cgil – avevamo fatto anche un passaggio congiunto con le Istituzioni, che avevano condiviso perplessità e richiesta nostre e che avevano invitato i rappresentanti dell’azienda e gli organi della procedura a rivedere un piano che puntava esclusivamente ad una forte riduzione della capacità produttiva e ad un taglio drastico del personale».

Proprio in questi giorni, la Cgil ha formalizzato la richiesta di un ulteriore incontro, in quanto riteneva che l’azienda dovesse dare una risposta, «fosse anche solo per il rispetto formale dovuto alla Regione e a tutti i rappresentanti delle amministrazioni, alle richieste avanzate dalle stesse», sottolinea il sindacato.

«Invece, il silenzio è stato rotto da una raccomandata che apre una fase sicuramente non facile, nella quale noi daremo battaglia per tutelare al meglio gli interessi dei lavoratori, a partire dalla salvaguardia del numero maggiore possibile di posti di lavoro. Le nostre istanze – conclude la Cgil – non verranno meno, semplicemente perché è stata aperta una procedura di licenziamento collettivo».