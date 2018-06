Vertenza Mercatone Uno: passa con voto unanime in Regione la mozione del consigliere azzurro Marchetti

FIRENZE – E’ passata con voto unanime la mozione con cui il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti «impegna la giunta regionale ad attivarsi presso tutte le sedi opportune e con gli interlocutori coinvolti nella cessione per accertare a quali eventuali ricadute andranno incontro in Toscana i punti vendita di Mercatone Uno e i loro dipendenti a seguito dell’operazione di vendita così come presentata il 21 maggio scorso» e «ad adoperarsi mettendo in campo ogni sua prerogativa e competenza per assicurare la piena tenuta occupazionale dei dipendenti Mercatone Uno operanti in Toscana, in particolare per quanto riguarda quelli di Altopascio, Lucca e Colle Val d’Elsa interessati da cambio di marchio e linea di vendita».

Il passaggio in aula è di pochi minuti fa, ma della vertenza Mercatone Uno Marchetti si occupa fin dalla cessione, definita il 21 maggio scorso al Ministero per lo sviluppo economico (Mise), dei punti vendita della catena presente in tutta Italia e anche in Toscana in due distinti pacchetti: uno, il più cospicuo, che va alla Shernon Holding e che è destinato a mantenere marchio e linea di vendita; l’altro – comprendente in Toscana i punti vendita di Altopascio, Lucca e Colle Val d’Elsa – rilevato dalla Cosmo che col suo marchio Globo opera invece nel settore abbigliamento. Situazione delicata, dunque, che implica cambio di marchio ma anche di linea di vendita, con differente settore merceologico.

L’allerta di Marchetti era partita immediatamente. Poi le successive verifiche con la scoperta di un’aggravante che pende sulla testa di Altopascio: «Sul contratto di affitto per quel punto vendita – ha ricordato il capogruppo azzurro anche oggi in aula – esiste un doppio vincolo che vieta da un lato la sublocazione, dall’altro la vendita di abbigliamento o tessile. Questo perché il proprietario dell’immobile, reinaugurato più o meno tre anni fa dopo cospicui investimenti, vende abbigliamento a poche decine di metri di distanza, ed ha voluto mettersi al riparo da eventuale concorrenza. Ma abbigliamento, calzature ed accessori sono proprio ciò che il nuovo acquirente vende, e il fatto rende la situazione in quel punto vendita, dove sono attualmente occupate 52 persone, davvero molto più delicata. Per questo su Altopascio chiedo alla Regione maggior vigilanza e attenzione».

«L’ideale – suggerisce Marchetti – sarebbe riuscire a ‘travasare’ il Mercatone Uno di Altopascio dal ‘pacchetto Cosmo’ a quello Shernon».

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere Dem, Stefano Baccelli: «Una situazione complessa e drammatica, quella di Mercatone Uno – ha commentato -, che interessa in modo particolare la nostra provincia, relativamente ai punti vendita di Lucca e di Altopascio. È importante che si siano accesi i riflettori su questa vertenza e che sia stata presa in carico dalla Regione Toscana, con la convocazione di un tavolo ad hoc che si riunirà il prossimo 14 giugno a cui sarà presente il consigliere del presidente sui temi del lavoro Gianfranco Simoncini. Bene quindi il via libera da parte dell’aula di atti di indirizzo che sottolineano con forza l’esigenza di monitorare questa vicenda. È fondamentale garantire il massimo impegno per salvaguardare i livelli occupazionali messi a rischio dalla cessione dei rami d’azienda. L’operazione di ristrutturazione e riorganizzazione che consegue questo passaggio non può e non deve in alcun modo avere ricadute sui posti di lavoro. Va quindi fatta la doverosa chiarezza sugli impatti reali in Toscana dei piani delle aziende subentrate a Mercatone Uno, capirne le effettive conseguenze e fare il massimo per arginare ogni rischio. Questo è ciò che vogliamo ribadire anche oggi, perché la Regione è e sarà presente e attiva sulla questione e farà la propria parte assieme a tutti i soggetti coinvolti per non mollare di un centimetro a difesa dei lavoratori».