Vertenza Italvetro: ok unanime alla mozione in Consiglio regionale

FIRENZE – Il Consiglio regionale compatto sulla crisi Schott-Italvetro. Favorire una fase di confronto tra la proprietà, le organizzazioni sindacali e i vari livelli istituzionali nella prospettiva di individuare una soluzione alla crisi volta ad assicurare la tenuta occupazionale dell’azienda, scongiurando i 40 licenziamenti prospettati ed evitando le possibili ricadute negative in termini occupazionali e sociali per un territorio già colpito dalle conseguenze della crisi economica. Questo l’obiettivo della mozione in merito alla vertenza Schott-Italvetro, approvata con voto unanime dal Consiglio regionale.

«Una situazione che desta non poca preoccupazione e che per questo già ha visto una forte e immediata presa di posizione da parte dei lavoratori e una conseguente ben determinata azione bipartisan da parte di tutti i rappresentanti dei vari livelli istituzionali – fanno presente Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti, consiglieri regionali Pd, Maurizio Marchetti, consigliere regionale Forza Italia, Elisa Montemagni, consigliera regionale Lega Nord -. A seguito di questa massiccia mobilitazione è da registrare che i vertici aziendali hanno revocato la comunicazione del giorno 13 relativa alla disdetta della Contrattazione Integrativa Aziendale di secondo livello, ricostruendo così le condizioni indispensabili per avviare una trattativa che si annuncia complessa. Ora è il momento di monitorare costantemente gli sviluppi di questa vicenda, valutando via via che tipo di azione di merito intraprendere. È la ragione per cui ci siamo mossi compatti anche qui in Consiglio regionale consapevoli che su questa vertenza c’è bisogno di un impegno trasversale e importante perché si possa raggiungere un esito positivo».