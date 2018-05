Vertenza Air Liquid: chiude lo stabilimento di Lucca ma accettate le richieste di Uiltec

LUCCA – La Rsu Uiltec della Società Air Liquide, rappresentata da Alessio Giannini e Andrea Pelacani, informa che è stata definita la vertenza in atto per la chiusura dello stabilimento di Lucca e per il trasferimento del personale al sito di Modena.

«Purtroppo – dice la Uil – non è stato possibile salvaguardare il mantenimento del sito produttivo sul territorio lucchese, che sarà trasferito dalla fine del mese di agosto, e siamo dovuti giungere alla dolorosa cessazione di due rapporti di lavoro ma, grazie all’accordo raggiunto, è stato possibile l’avvicinamento alla propria residenza all’interno del territorio toscano degli altri lavoratori, sia con trasferimenti all’interno dell’area della Air Liquide sia con due trasferimenti su partnership della medesima società. Sono solo due i lavoratori che hanno accettato il trasferimento sul sito di Modena».

L’accordo raggiunto «è stato possibile – prosegue la nota – sia per l’unità dimostrata dai lavoratori sia per il serio impegno profuso dai responsabili sindacali Uiltec Giuseppe Bianchi e Giuseppe Priolini che hanno coordinato la trattativa e assisto i lavoratori, a cui va il ringraziamento e la fiducia di tutti. Per i due lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro, perché non sono nelle condizioni di poter accettare nessuna delle ipotesi di trasferimento proposta, è stato previsto, oltre ad un serio risarcimento, anche di usufruire per 12 mesi di una società di outplacement di supporto alla ricollocazione per la ricerca di un nuovo impiego. I due lavoratori che hanno accettato, invece, il trasferimento sul sito di Modena otterranno un’indennità di trasferimento, il trasloco a carico aziendale e un contributo per il nuovo affitto o l’acquisto della casa in loco».

«Non è stata una trattativa facile – dicono le Rsu – e spesso abbiamo vissuto momenti di sconforto ma con l’appoggio del sindacato Uiltec e di tutte le istituzioni, in primis il Comune di Lucca e di tutto il suo consiglio comunale che ringraziamo, abbiamo sentito la forza di chi non lotta da solo e siamo riusciti a raggiungere il miglior risultato possibile, anche grazie alla sensibilità dimostrata dalla Air Liquide durante la trattativa, Società che non era certo partita con il piede giusto ma che alla fine ha dovuto accettare le richieste del sindacato Uiltec».