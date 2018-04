Verso la novità: in Consiglio Comunale torna la questione cinema

LUCCA – Intendiamo portare in Consiglio Comunale il dibattito sui cinema, recentemente apparso sugli organi di stampa, ed oggetto di discussione in una recente commissione urbanistica.

Negli ultimi anni Lucca ha perso troppe sale e i lucchesi spesso si muovono verso altre città, dove sono sorti complessi moderni e attrezzati, i famosi multisala. Lucca non ha seguito questa tendenza, e crediamo sia utile una seria riflessione sul tema.

Non é solo un problema di indotto economico o divertimento serale. La presenza di sale cinematografiche adeguate migliorerebbe la fruibilità di una forma d’arte importantissima, che nella nostra cittá è valorizzata da due circoli del cinema e dal Lucca Film Festival, che richiama proprio in questi giorni ospiti di fama internazionale.

La realizzazione di nuovi cinema deve, a nostro parere, essere guidata dall’amministrazione comunale. Non possiamo più permetterci, per ragioni ambientali e idrogeologiche, la cementificazione di ampie aree verdi, come fu prospettato in passato; serve al tempo stesso una valutazione attenta degli spazi disponibili. La ex Manifattura Tabacchi in centro storico, ad esempio, non è adeguata poiché i locali hanno al loro interno spazi colonnati che non possono essere demoliti.

Dobbiamo inoltre tutelare le attività economiche esistenti: in questo siamo facilitati dal nuovo Piano Strutturale, che impedisce la realizzazione di nuovi centri della grande distribuzione, che talvolta sorgono accanto ai multisala.

L’amministrazione avrà quindi il ruolo fondamentale di vagliare ogni proposta imprenditoriale che voglia investire su sul nostro territorio e valutare una localizzazione idonea prediligendo il riuso al nuovo. Riteniamo quindi, proprio mentre sta partendo il percorso di stesura del Piano Operativo, che il Consiglio Comunale sia il luogo giusto per una prima riflessione sul tema, riguardo alle aree più idonee e sul tipo di struttura che serve alla città.

I consiglieri comunali

Francesca Pierotti (Partito Democratico)

Gabriele Olivati (Lucca Civica)

Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini)