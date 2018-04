Versiliana, in cartellone anche i Momix e Maurizio Battista

PIETRASANTA – Le piacevoli sorprese sembrano non finire mai per la 39° edizione del Festival La Versiliana. Il direttore artistico del Festival Massimiliano Simoni, annuncia altre nuove date che brilleranno nel cartellone estivo della Versiliana. Sabato 18 e domenica 19 agosto saranno infatti protagonisti sul palco della Versiliana i MOMIX, per l’acclamatissimo ritorno della celebre compagnia di danzatori acrobati ideata dal genio creativo ed eclettico del coreografo americano Moses Pendleton.

Promette invece di essere una serata all’insegna della risata, quella con Maurizio Battista in programma il 21 agosto che porterà in Versiliana il suo nuovo show dal titolo “ Calmi….Stiamo calmi!”.

“ Sono molto soddisfatto di come sta proseguendo la composizione del cartellone – commenta il direttore artistico Massimiliano Simoni . A costo zero stiamo riuscendo ad offrire una stagione di qualità costellata da grandi nomi dello spettacolo”

I biglietti per lo spettacolo di Battista saranno già in vendita da domani su tutto il circuito Ticketone. Vendite aperte da domani su Ticketone anche per il grande musical Jesus Christ Superstar di Massimo Romeo Piparo, che farà tappa alla Versiliana in una serata organizzate da Leg Live Emotion Group, l’8 agosto. Jesus Christ Superstar sarà proposto nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice ed ancora una volta sarà Ted Neeley, il Gesù originale del celebre film di Norman Jewison del 1973, a caratterizzare il Musical con la forza trascinante del suo talento in un’interpretazione ormai divenuta un cult. In questa edizione 2018 lo spettacolo, interpretato in lingua originale e con una grande orchestra dal vivo, si rinnova accogliendo nuovi volti nel cast: con Nick Maia nei panni di Giuda, Giorgio Adamo nel ruolo di Simone e Andrea Di Persio in quello di Pilato.