Versiliana, anche Benji & Fede sul palco del Festival con il “Siamo Solo Noise Tour”

MARINA DI PIETRASANTA – Sul palco della Versiliana ci saranno anche loro, gli idoli di giovani e giovanissimi Benji & Fede con il loro “Siamo Solo Noise Tour” per l’unica tappa in Toscana della loro tourneè estiva, il 20 agosto. Una “bomba” per il cartellone n. 39 del Festival della Versiliana di Marina di Pietrasanta che il direttore artistico Massimiliano Simoni annuncia con malcelato orgoglio: <<Un evento eccezionale, visto che si tratta dell’unica data toscana di questa coppia di artisti così amati dai giovani. Benji & Fede – commenta Simoni – sono un duo famosissimo che spopola nel panorama pop nazionale e il loro concerto alla Versiliana che ho il piacere di annunciare grazie alla collaborazione con LEG –Live Emotion Group, farà di sicuro la felicità di tanti nostri giovani>>.

<<La Versiliana con il suo Caffè e il suo festival – prosegue Simoni – è una cattedrale della cultura di lunga tradizione che propone spettacoli per tutti, per tutti i gusti e tutti i palati, rispettando un alto profilo culturale: avremo musical, grandi commedie, la prosa d’autore, grandi compagnie di balletto, spettacoli per le famiglie, grandi cantautori e i cantanti pop per i più giovani. Chi viene in Versiliana troverà anche per questa stagione un programma imponente e con l’aggiunta di questa data sono certo che la Versiliana sarà di sicuro presa d’assalto>>.

Dopo aver raggiungo il DISCO di PLATINO per il loro nuovo album “Siamo Solo Noise” che ha esordito al n.1 della classifica di vendita ottenendo la certificazione ORO in una settimana, Benji & Fede porteranno le loro nuove canzoni nel “Siamo Solo Noise Summer Tour”, la prima parte del loro tour che toccherà il festival della Versiliana di Marina di Pietrasanta il 20 agosto.

Tre album e tre numeri 1 in classifica per il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni che hanno ottenuto il podio nella charts di vendita con “20:05” nel 2015, con “0+” nel 2016 e ora con “Siamo solo noise” e che hanno registrato per due tour consecutivi il sold out in tutte le principali città italiane in cui si sono esibiti (tra cui il Forum di Assago) ottenendo anche il Premio Live ORO ai Wind Music Awards 2017 con oltre 50.000 biglietti venduti.

“Siamo Solo Noise” è stato registrato in diversi studi in giro per la penisola e riflette tutte le esperienze che hanno contraddistinto la vita dei due ragazzi in questo ultimo anno.

Benji & Fede sono caso unico e raro di successo senza talent e senza provenire dalla scena rap, pionieri del web. Questi sono alcuni dei loro numeri dal 2015 ad oggi: 2 certificazioni Doppio Platino, 2 certificazioni Platino, 5 Oro, per un totale di oltre 150.000 album e oltre 560.000 singoli venduti; più di 100.000 persone presenti nei loro instore, oltre 80.000 persone ai loro live sold out per due tour consecutivi e più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, 2 album (20:05 e 0+) entrati direttamente. Numerosissima è stata la folla presente nelle città che hanno ospitato i primi appuntamenti dell’instore tour tanto da bloccare intere piazze e ora sono pronti ad incontrare i loro fan negli appuntamenti live.

I biglietti per il concerto di Benji e Fede saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di lunedì 7 maggio sul circuito on line di Ticketone e a partire da giovedì 10 maggio anche nei punti vendita Ticketone.