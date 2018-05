Versilia Yatching Rendez-Vous: la soddisfazione di Confcommercio

VIAREGGIO – Esprime soddisfazione Confcommercio Lucca e Massa Carrara per il successo della seconda edizione di Versilia Yaching Rendez- Vous, il grande evento della nautica ospitato da Viareggio nello scorso week end.

«I numeri diffusi ieri dagli organizzatori, che parlano di un incremento del 25% di presenze rispetto al 2017, confermano la piena riuscita di questo progetto, che si propone di rimettere Viareggio al centro della nautica italiana, e le sue potenzialità per crescere ulteriormente. Tutte le parti coinvolte nella manifestazione infatti hanno lavorato egregiamente: Fiera Milano, Navigo e Nautica italiana da una parte ma anche l’amministrazione comunale dall’altra hanno creato le giuste condizioni per accogliere tutti i visitatori, professionali e non. Il crescente risutato in termini numerici, ma anche qualitativi, di questo salone è quindi un successo per Viareggio ed un segno di grande salute della città e dei suoi operatori, che hanno senz’altro beneficiato di una manifestazione ben organizzata e promossa, grazie anche ad una location che in quanto a spettacolarità per questi eventi teme ben pochi rivali. Il settore nautico è uno dei traini dell’economia cittadina ed il suo rilancio può comportare uno sviluppo fortissimo anche per tutto l’indotto che vi ruota intorno, fatto di piccole e medie attività economiche ed artigiane di elevatissima qualità. Siamo sicuri che gli organizzatori avranno raccolto ulteriori idee e spunti per rendere l’edizione del prossimo anno ancora più interessante. Da parte nostra l’auspicio è quello di riuscire a legare maggiormente il salone con il resto della città attraverso iniziative ad hoc: va perseguita, ad esempio, l’idea da noi proposta di un “fuorisalone” in cui dare risalto in maniera diffusa alla componentistica ed alla modellistica tutte viareggine legate alla nautica in modo da coinvolgere ancora di più la passeggiata ed il centro da un punto di vista commerciale. Questo Versilia Yachting Rendez-Vous ha confermato senza dubbio che Viareggio, per la tradizione e le risorse che ha, merita di stare tra le destinazioni di riferimento della nautica».