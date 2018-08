Incendio a un’azienda edile di Pietrasanta: Asl e Arpat raccomandano di tenere chiuse porte e finestre

PIETRASANTA – E’ divampato questa mattina, l’incendio al Pollino che sta interessando un’azienda di attrezzature edili del Pollino, nel comune di Pietrasanta. Sebbene non sia ancora certo cosa ha causato il divampare delle fiamme, che sta interessando soprattutto del materiale plastico, sprigionando una nube potenzialmente tossica, sembra che sia stato un fuoco acceso per bruciare alcuni pancali.

ANAS – In via precauzionale, l’Anas ha temporaneamente chiuso la strada statale 1 Aureli”, in entrambe le direzioni tra il km 366 e il km 368, nel territorio comunali Pietrasanta, in provincia di Lucca. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, per la gestione del traffico e per rispristinare il normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.

PIETRASANTA – Chiudere porte e finestre, spegnere il condizionatore e non avvicinarsi alla zona dell’incendio. Nel caso ci si trovi all’esterno coprirsi naso e bocca per non respirare direttamente l’aria, allontanarsi dal luogo dell’incidente andando nella direzione opposta o trasversale alla direzione del vento. Evitare di accedere all’area. Sono queste le raccomandazioni fatte dal Comune di Pietrasanta.

Il Sindaco Alberto Giovannetti insieme agli operatori del Centro Operativo Comunale, è già sul posto per seguire e coordinare gli interventi. L’incendio è in corso in via Pontenuovo in località Pontenuovo. Sul posto sono già al lavoro i Vigili del Fuoco insieme ad Arpat ed Asl e alle forze dell’ordine. Info ed aggiornamenti

ASL TOSCANA NORD – Sul luogo dell’incendio anche il Dipartimento della prevenzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest è intervenuto con la sua struttura di Igiene Pubblica.

In attesa di precise indicazioni da parte di Arpat sulla effettiva estensione dell’incendio e sulla ricaduta dei fumi, l’Azienda sanitaria ha inviato una nota ai sindaci della Versilia, e del comune di Montignoso per vicinanza, con la proposta di provvedimenti a tutela della salute pubblica. In particolare si ritiene necessario che la popolazione sia invitata, in via cautelativa, ad evitare per quanto possibile di sostare in luogo aperto ed a chiudere porte e finestre e disattivare impianti di ricambio d’aria.

Ci sono poi le indicazioni ai Comuni a sconsigliare la raccolta di frutta ed ortaggi (vincolando comunque l’eventuale consumo all’accurato lavaggio con acqua potabile), evitare la somministrazione agli animali di foraggi freschi o esposti alla ricaduta della nube, di non mandare al pascolo gli animali ed a valutare l’opportunità di interdire l’uso degli spazi aperti per pubbliche manifestazioni.

Si comunica inoltre che l’Azienda USL Toscana nord ovest nella mattinata di domenica 5 agosto effettuerà campionamenti su prodotti di origine vegetale per valutare se ci siano eventuali rischi per la catena alimentare.

VIAREGGIO – Anche il Comune di Viareggio si è attivato prendendo contatti sia con gli altri Comuni che con Arpat e Usl.

Allo stato attuale, in attesa di precise indicazioni da parte di ARPAT in merito alla effettiva estensione della diffusione e ricaduta dei fumi, la Usl ritiene necessario che in via cautelativa siano diramate le seguenti indicazioni: evitare di sostare in luogo aperto; chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d’aria; evitare di raccogliere frutta e ortaggi vincolando comunque l’eventuale consumo all’accurato lavaggio con acqua corrente potabile.