Versilia Gourmet 2018: tutto pronto per il Gran Gala della Cucina d’Autore, lunedì 25 giugno al Principe di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Al luxury hotel Principe Forte dei Marmi è tutto pronto in vista della cena più esclusiva e raffinata dell’estate 2018: il Gran Gala Versilia Gourmet, in programma lunedì 25 giugno.

Esauriti già da alcuni mesi gli ambìti posti per potersi gustare un menu d’eccellenza realizzato, come da tradizione, “a più mani” dai migliori chef della costa, tutti rigorosamente ’stellati Michelin’: Giuseppe Mancino del Piccolo Principe, Nicola Gronchi del Bistrot, Gioacchino Pontrelli di Lorenzo, Cristiano Tomei dell’Imbuto e Silvia Pardini, la pastry chef de Le Cirque di New York. Oltre allo chef-resident, anche lui stellato, Valentino Cassanelli del Lux Lucis.

Durante il Gala, che si svolge sulla terrazza panoramica e nel garden del lussuoso hotel fortemarmino, la emozionante consegna degli ‘Oscar alla ristorazione’, i celebri “Premi Versilia Gourmet – Champagne Bergère”. In perfetto stile hollywoodiano, restano ancora rigorosamente top-secret i nomi dei vincitori che riceveranno la pregevole statuetta in marmo bianco di Carrara. Quattro le categorie da premiare: Miglior Chef, Migliore in Sala, Premio Carriera e Ristorante dell’Anno.

Ufficializzato invece il nome del vincitore del Premio Eccellenza Italiana 2018: dopo Gualtiero Marchesi, Annie Féolde Pinchiorri, Nadia e Antonio Santini, quest’anno saranno in Versilia Alfonso e Livia Iaccarino del Don Alfonso 1890, il celebre ristorante della penisola sorrentina che ha diffuso in tutto il pianeta il concetto di ‘cucina mediterranea d’autore’.

Al termine della luculliana cena e cerimonia delle premiazioni, Gianluca Domenici, patron di Versilia Gourmet, consegnerà ai tavoli, fresca di stampa, la nuova edizione della guida-ristoranti che, da martedì, sarà in vendita in edicole e librerie.

All’evento saranno presenti un cospicuo stuolo di ristoratori versiliesi, giornalisti del settore, autorità e celebri personaggi del food & beverage di eccellenza.

Tutti quanti, metaforicamente in piedi, ad applaudire con vigore la splendida, grande… Cucina Italiana.