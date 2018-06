Versilia: apre la Playa, all’Ostare Beach il primo party in spiaggiamariV

VERSILIA – All’Ostras Beach il primo party dell’estate sulla spiaggia. Il fine-settimana griffato dall’esclusivo Disco Club & Stabilimento Balneare di Alessandro Mazzucco è pronto a vivere, sabato 2 giugno, un altro momento travolgente dell’avvio della stagione: l’Opening Playa Style Saturday. La spiaggia dell’Ostras Beach Club si apre di notte ai suoi ospiti per un divenire di emozioni modulate sul rumoreggiare sussurrato del mare. Start della cena live alle 21.00 con Eliza G by Sony music, alla consolle, per l’after show, dj Saint Paul & Andrew C. e l’official voice Eleonora Rossi. E per completare un weekend al top domenica 3 giugno tutti in spiaggia con il ristorante e cocktail bar all’aperto e tanta bella musica (info e prenotazioni al 0584.267170 e 392.9694108. Sito www.ostrasbeach.com).

Informazioni e programma completo su pagine facebook, Instagram e sito www.ostrasbeach.com