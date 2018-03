Veronica Pivetti al teatro dell’olivo in “Viktor e Viktoria”

CAMAIORE – Arriva al Teatro dell’Olivo una delle attrici più amate dal grande pubblico televisivo:

Veronica Pivetti porta in scena venerdì 9 marzo, “Viktor e Viktoria”, commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel, La Berlino degli Anni Trenta fa da sfondo ad una vicenda che, con leggerezza, arriva in profondità.

Veronica Pivetti si cimenta nell’insolito doppio ruolo di Viktor/Viktoria, nato sul grande schermo e per la prima volta sulle scene italiane nella sua versione originale. Viktoria Weber, talentuosa, intraprendente e sfortunata soprano annaspa alla disperata ricerca di una scrittura per arrivare a fine mese. Le porte in faccia sono la routine.: non c’è lavoro, non ci sono soldi e l’inverno non fa sconti, con un cappotto di tela liso dagli anni. Fra un provino e un altro sembra sempre d’incontrare le solite facce, ma in realtà, in certi casi non sembra, ma si tratta proprio della solita faccia. Dove ieri c’era il volto di un’avvenente soubrette, oggi c’è quello di un elegante signore. Ed è proprio andando a curiosare sotto

la sua maschera che Viktoria incontra Viktor. Attore, cantante che, all’occasione, può diventare ballerina e soubrette. E, all’occorrenza, anche en travesti. Del resto, cosa non si fa per vivere?

Crediti

“Viktor e Viktoria”

commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel

regia Emanuele Gamba

versione originale Giovanna Gra con Veronica Pivetti e con Giorgio Lupano e Yari Gugliucci

e Pia Engleberth, Roberta cartocci, Nicola Sorrentiscene Alessandro Chiti

costumi Valter Azzini

luci Alessandro Verazzi

musiche originali e arrangiamenti Maurizio Abeni

produzione a.ArtistiAssociati, PIGRAsrl