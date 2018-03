VerdeMura: un’undicesima edizione all’insegna delle novità: nuova location ed eventi per i più piccoli

LUCCA – Una nuova location e uno sguardo privilegiato verso i più giovani. Sono queste le principali novità di VerdeMura, in programma il 6, 7 e 8 aprile nel tratto di Mura compreso tra il baluardo (e Porta) San Donato e quello Santa Croce.

«La scelta di spostare la manifestazione – spiega il sindaco Alessandro Tambellini – è stata dettata fondamentalmente da due esigenze: innanzi tutto rispettare le nuove norme di sicurezza che sono state dettate dal Governo dopo i fatti di Torino e, non secondario, è il fatto che allestire VerdeMura in questo tratto di Mura ci permette di non chiudere i viali al passaggio dei lucchesi, come accadeva, invece, nella vecchia locazione».

Non solo, il nuovo tratto di Mura che viene ‘occupato’ da VerdeMura permette di pensare anche a una crescita della stessa manifestazione: «Già quest’anno – afferma Alessandro Biancalana, presidente dell’Opera delle Mura che organizza l’evento – siamo cresciuti in termini di espositori che sono 235 a cui si aggiunge una ventina di espositori ‘storici’ e la nuova sede ci permette di pensare a un’ulteriore crescita».

L’altra grande novità dell’edizione 2018 di VerdeMura è l’attenzione che si pone ai più giovani, per avvicinarli al mondo della floricoltura, della natura e del giardinaggio. Ci saranno, infatti, numerosi laboratori pensati per i più piccoli, incentrati sull’apprendimento creativo con fiori e foglie. Spazio anche al contatto curioso con gli insetti e la manualità attraverso piccole costruzioni di falegnameria da giardino, ma anche alla tornitura del legno di conoscenza delle origini del vino e alla sensibilizzazione all’utilizzo di prodotti naturali.

«Sarà allestita anche una vera e propria ‘Biblioteca verde dei bimbi’ – aggiunge Tambellini – con libri su orto, giardino, frutta e altro ancora inerente il regno vegetale, libri divertenti da sfogliare per imparare ad amare, insieme alla lettura, anche il contatto amichevole con i libri e con i tesori che essi trasmettono».

L’appuntamento in una zona dedicata ai piccoli nella Cannoniera del Baluardo Santa Croce. Saranno ragazzi anche quelli dell’Istituto Superiore di Istruzione di Barga, scuola alberghiera che ha scelto VerdeMura per far sperimentare ai giovani allievi il loro futuro mestiere: così durante la manifestazione, in orari stabiliti, entreranno in azione preparando e offrendo cocktail ai visitatori.

Come ogni anno, VerdeMura è anche ‘crocevia’ di esperti che colgono l’occasione della manifestazione lucchese per confrontarsi. Ci sarà, quindi, un ricco calendario di incontri e alcune mostre di grande interesse, come quella dedicata ai glicini straordinari

Domenica pomeriggio a parlarne sarà il maggiore vivaista italiano specializzato in glicini, il pistoiese Francesco Vignoli. Per chi è interessato all’etnobotanica, tre proposte: una mostra sulle piante spontanee alimentari più utilizzate in Lucchesia, la conferenza “Da erbe per poveri a cibo per buongustai” (sabato ore 16,30) e la presentazione di un importante libro sull’argomento, scritto dal botanico Paolo Emilio Tomei, docente all’Università di Pisa e pubblicato da Pacini Fazzi (domenica ore 11,30).

VerdeMura sarà inoltre occasione per annunciare i progetti dei sei giardini dell’evento Mura Creative che verranno realizzati in concomitanza con Murabilia, l’importante mostra mercato di giardinaggio di fine estate sulle mura lucchesi, che quest’anno si svolgerà nei giorni 7-8 e 9 settembre. Alla terza edizione, Mura Creative è ormai un appuntamento atteso da architetti e paesaggisti e da chi frequenta i linguaggi e i temi della progettazione degli spazi verdi.

VerdeMura aprirà i battenti venerdì 6 aprile alle ore 12, per proseguire sabato 7 e domenica 8 aprile dalle ore 9,30 alle 19 e il biglietto resta fermo a 6 euro.