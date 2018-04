Il 25 Aprile a S. Anna di Stazzema: 27mila chiodi per ricordare Anna Pardini

Orazione ufficiale di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana

Abbiamo bisogno non di una memoria pacificata che metta tutti sullo stesso piano, carnefici e vittime, ma di una memoria partecipata dalle diverse generazioni per riappropriarci della nostra storia comune”- ha detto il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. “Dobbiamo riflettere sulla nostra memoria, con un lavoro che veda impegnati i ragazzi delle scuole assieme a genitori e insegnanti per guidare i più giovani nel percorso che porta alla conoscenza delle nostre radici. Solo così si può diventare cittadini consapevoli. In tal senso il Comune di Stazzema, sostenuto dai Comuni della Versilia, ha in corso un progetto di memoria partecipata sulla strage di Sant’Anna di Stazzema che vede la partecipazione delle classi terze delle Scuole Secondarie degli Istituti Comprensivi di Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Vogliamo che diventi un modello per successivi progetti da esportare in altre realtà del nostro Paese. “Memoria Partecipata” è un progetto che coinvolge 400 studenti della Versilia e i loro genitori alla riscoperta della memoria con la predisposizione di tavoli tematici negli Istituti che sono in corso nelle diverse realtà che hanno aderito.