Ventenne vittima del padre e del fidanzato, adesso è in salvo in una casa protetta lontano da Lucca

LUCCA – Il padre la costringe a denunciare una violenza sessuale non avvenuta e il fidanzato la fa abortire costringendola a prendere una medicina cingalese. E’ una vicenda molto difficile quella che sta alle spalle della scomparsa, alcune settimane fa, di una ragazza di 20 anni, originaria dello Sri Lanka.

LA SCOMPARSA – La scomparsa della giovane risale a qualche settimana fa, quando i carabinieri diedero la notizia che era tornata a casa, dopo due settimane di assenza e aveva sporto denuncia per sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti del fidanzato e di due suoi amici, tutti provenienti dallo Sri Lanka. Qualcosa però nella storia raccontata dalla giovane non tornava ai carabinieri che hanno voluto ricostruire nel dettaglio i rapporti tra la ragazza e gli altri protagonisti della storia.

LE INDAGINI – I carabinieri di Lucca hanno quindi dato il via a un’articolata indagine che ha permesso loro di ricostruire tutta la vicenda. La storia ha inizia nel mese di marzo, quando il padre della giovane – un uomo di 44 anni residente a Lucca – in un primo momento ha denunciato ai carabinieri la scomparsa della figlia di cui asseriva di aver perso le tracce e, successivamente, la segregazione e la violenza sessuale che la ragazza avrebbe subito da parte di più persone durante quell’assenza che era divenuta una prigionia.

La ventenne è stata subito sottoposta a cure e accertamenti medici che confermavano i rapporti sessuali, ma anche una gravidanza interrotta dopo circa sei settimane.

I militari dell’Arma però non si sono fermati a questo e hanno voluto capire meglio quali fossero i rapporti familiari della giovane: si è così delineato un quadro molto difficile che vedeva problemi soprattutto tra la ragazza e il padre, figura decisamente ingombrante nella vita della giovane. Un rapporto che si era incrinato dopo che la la ventenne era rimasta incinta. Il padre, a quel punto, le ha imposto di continuare a frequentare il padre del bambino e, questo, ha portato la ragazza ad allontanarsi da casa, per fare poi rientro alcune settimane dopo.

LA VENDETTA – Il padre, per vendicarsi di quanto era accaduto e salvare la reputazione della figlia ha escogitato un piano che ha coinvolto anche una donna di 51 anni, zia della ragazza che vive in casa con loro: la giovane doveva presentare la denuncia per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti del fidanzato e di altri due giovani che l’avevano aiutata a nascondersi, rispettivamente di 21, 32 e 27 anni.

IL RIPENSAMENTO – La giovane lo fa, però dopo alcuni giorni il rimorso per quanto fatto è troppo forte e decide di non mentire più e di fuggire di nuovo di casa. La differenza però è che questa volta non scappa tanto per scappare, ma si rivolge ai carabinieri, ai quali racconta tutto quello che era accaduto (o, come in questo caso, non era accaduto). Accusa però il fidanzato e i suoi amici di averle dato – a sua insaputa – un farmaco per farla abortire. I carabinieri indagano anche in questo senso ed effettivamente trovano riscontro a quanto detto dalla giovane e cercano di individuare anche la sostanza fatta assumere alla ragazza, appurando così che si tratta di una medicina particolare, fatta venire appositamente dallo Sri Lanka e del materiale sequestrato durante le perquisizioni domiciliari hanno dato ragione agli investigatori su questa ipotesi.

IN SALVO – La ragazza adesso si trova affidata a una struttura protetta, fuori dalla provincia di Lucca. Per lei, così come per il padre e la zia, è arrivata la notifica della Procura per il reato di calunnia. L’ex fidanzato e i suoi amici invece dovranno rispondere di interruzione di gravidanza non consensuale, mentre è stata chiesta l’archiviazione per tutti e tre per il reato di violenza sessuale.