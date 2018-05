Venerdì sera, a Palazzo Ducale, si parla di bullismo con il pedagogista Daniele Novara

LUCCA – I bulli non sanno litigare perché non sono stati educati al conflitto. Parte da lontano la riflessione di Daniele Novara, pedagogista di fama nazionale che interverrà venerdì 11 maggio alle ore 21 a Lucca a Palazzo Ducale, proprio per parlare di bullismo.

Una riflessione ed un’analisi precise e dettagliate, quelle di Novara, che permettono di districarsi nell’universo dei comportamenti non funzionali e soprattutto favoriscono l’acquisizione di nuovi strumenti per contrastare uno dei fenomeni giovanili più pressanti per tutta la comunità educante. L’incontro, organizzato dalla Zefiro in collaborazione con l’ufficio Pari Opportunità della Provincia di Lucca, all’interno del progetto Familiarmente, sarà moderato da Piero Ceccatelli, responsabile redazione Lucca de La Nazione, e vedrà la partecipazione di alcune classi delle scuole superiori oltre ad insegnanti ed educatori. A margine dell’incontro, nella stanza adiacente alla sala Ademollo che dalle ore 21 ospiterà l’incontro, è previsto un laboratorio gratuito di lettura e creatività per i bambini dai 6 agli 11 anni, sempre condotto da Zefiro. Per i genitori che fossero interessati potete contattare gli uffici chiamando allo 0583.490783 o inviare una mail a info@nullcooperativazefiro.it