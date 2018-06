Venerdì iniziativa a Capannori con Amnesty International per la verità sul caso Regeni

CAPANNORI – Venerdì 22 giugno alle ore 21 nella sala consiliare di Capannori, il Comune in collaborazione con l’Osservatorio per la pace di Capannori e Amnesty International promuove l’incontro “Giulio Regeni: un’indagine aperta”. L’iniziativa dedicata al giovane ricercatore ucciso in Egitto nel 2016 in circostanze non ancora chiarite sarà aperta dall’assessore alle politiche sociali Lia Miccichè e vedrà la partecipazione della giornalista Laura Cappon, di Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia e Armida Bandoni, responsabile Amnesty International Gruppo 201 Lucca. Intanto questa mattina è stato affisso all’esterno del Palazzo comunale uno striscione che riporta la scritta ‘Verità per Giulio Regeni’.