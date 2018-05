Venerdì in San Frediano le celebrazioni per il cinquantesimo della Comunità di Sant’Egidio

LUCCA – Preghiera, vicinanza ai poveri, fantasia per vincere la solitudine, mensa per i senza fissa dimora, pacchi alimentari. Ma Sant’Egidio a Lucca vuole dire anche Scuola della Pace, amicizia con gli anziani di Monte San Quirico, “corridoi umanitari” per ospitare siriani in fuga dalla guerra, il pranzo di Natale.

La Comunità di Sant’Egidio, fondata da Andrea Riccardi e che Papa Francesco ha ribattezzato “la Comunità delle 3 P” (Preghiera, Poveri, Pace), compie 50 anni.

Anche la città di Lucca, dove la Comunità è presente dal 2001, celebrerà quest’anniversario con una Liturgia Eucaristica che si terrà nella Basilica di San Frediano il prossimo venerdì 11 maggio alle 18.30, che sarà presieduta da Sua Ecc.za Mons. Vincenzo Paglia, Arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, come noto, Assistente Ecclesiastico Generale della Comunità di Sant’Egidio che segue sin dall’inizio degli anni ’70.

Alla celebrazione di venerdì prossimo parteciperanno i Sindaci di Lucca, Capannori e Altopascio, il Presidente della Provincia di Lucca, diverse rappresentanze delle istituzioni cittadine oltre che ai rappresentanti di numerose associazioni del territorio con cui Sant’Egidio collabora stabilmente. Non mancherà la partecipazione alla liturgia di alcuni sacerdoti della chiesa lucchese, che intendono così manifestare la loro amicizia con Sant’Egidio maturata nel corso di anni di lavoro fianco a fianco.

Alla fine della liturgia si farà festa con tutti i partecipanti: anziani in difficoltà, a cui Sant’Egidio è particolarmente vicino, senza dimora che soffrono non solo per il freddo dell’inverno ma anche per quello della solitudine, immigrati che da anni stanno vivendo l’esperienza dell’integrazione nel tessuto sociale e civile italiano, compresi coloro che sono arrivati con i “corridoi umanitari”. Un popolo in cui si confonde chi aiuta e chi è aiutato, perché tutti possono fare gratuitamente qualcosa per gli altri, e che vive oggi, ancora di più, la necessità di lavorare per la pace, minacciata in troppe parti del mondo.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare festa per la strada percorsa in questi anni, vivendo il Vangelo accanto ai poveri e nell’incessante ricerca di ponti di dialogo cercando di essere autentici artigiani di pace in un mondo di conflitti, ma anche un’occasione per guardare con fiducia al futuro, in particolare della nostra città, che vogliamo ancora caratterizzata da sentimenti di solidarietà e davvero capace di essere una “casa per tutti”.

Questo lo spirito con cui Sant’Egidio ha sempre lavorato anche nella nostra città. La Comunità a Lucca come in ogni parte d’Italia e del mondo, fin da subito comincia a riunirsi assiduamente per la preghiera comune e sente l’esigenza di incontrare e stare accanto ai poveri.

Anche una città piccola e tutto sommato benestante come Lucca è attraversata da una povertà sempre più visibile, difficile da nascondere come si era abituati a fare un tempo. Prende così forma un appuntamento settimanale in cui chiunque può trovare un pasto caldo, un sostegno, un luogo dove essere accolto e ascoltato. Da quindici anni è quindi attiva una mensa presso i locali della parrocchia di San Concordio, dove la Comunità offre ogni giovedì un pasto caldo ad oltre 50 persone che vivono per strada o che comunque non sono in grado di sostenere il costo dei pasti giornalieri e dove, in particolare chi è più solo, può trovare un luogo dove essere ascoltato, essere chiamato per nome, trovare qualcuno che sceglie di farsi carico anche delle sue difficoltà. A completare il servizio della mensa, c’è poi il prezioso lavoro di distribuzione di vestiti e generi alimentari alle famiglie in difficoltà, purtroppo sempre più numerose anche in realtà come la nostra, ed il servizio di aiuto di strada a sostegno di chi passa la notte all’aperto in rifugi di fortuna per ripararsi dal freddo.

Da oltre dodici anni, sempre a S. Concordio, la Scuola della Pace, doposcuola gratuito offerto a bambini della nostra città, come ambito familiare che sostiene il bambino e l’adolescente nell’inserimento scolastico e la famiglia nel suo compito, propone un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, capace di superare barriere e discriminazioni. Ogni venerdì oltre 60 bambini affollano le stanze di via Urbiciani, dove accompagnati dai Giovani per la Pace della Comunità, ragazzi che frequentano le scuole superiori o l’università e che si impegnano in attività di solidarietà verso gli anziani in istituto e nel sostegno scolastico verso i bambini più piccoli seguono un percorso di sostegno scolastico e, soprattutto, di educazione alla pace e alla solidarietà. Negli ultimi due anni la scuola della pace è cresciuta anche con un secondo appuntamento nel quartiere di Pontetetto il lunedì pomeriggio, dove partecipano una quindicina di bambini.

Non si possono poi dimenticare i servizi di sostegno agli anziani accolti nel Centro anziani di Monte S. Quirico, a cui Sant’Egidio si rivolge con affetto, vedendo in loro non un problema da gestire, ma una risorsa di umanità da preservare e valorizzare.

Negli ultimi tempi sono stati poi avviati ulteriori servizi di sostegno ai più deboli, in particolare per rispondere alle esigenze di integrazione dei migranti giunti nella nostra città, attraverso l’apertura di una scuola di lingua e cultura e italiana.

Merita poi ricordare la partecipazione attiva della Comunità di Lucca ai “corridoi umanitari” promossi da Sant’Egidio in collaborazione con il Governo Italiano, che ha permesso l’accoglienza di una famiglia siriana in fuga dalla guerra, proprio nel centro storico cittadino.

Non si possono infine dimenticare alcuni importanti appuntamenti ormai divenuti tradizionali anche per la nostra città, su tutti il pranzo di Natale con i poveri che da oltre un decennio caratterizza il giorno di Natale tra le mura cittadine, divenuta l’immagine più bella dello spirito di amicizia e di fraternità che Sant’Egidio vuole vivere con chiunque incontri sulla sua strada, al quale si aggiunge il “Rigiocattolo” e la marcia per la pace ogni 1° gennaio.

Recentemente il presidente della Comunità di Sant’Egidio ha ricordato che “In questi 50 anni a Sant’Egidio abbiamo maturato una convinzione: nessuno è escluso! Il Vangelo è per tutti, la Comunità è per tutti, la consolazione del Signore deve giungere a tutti. Nessuno è straniero per il Signore! Nessuno è straniero per la Comunità! Per noi “tutti” è parola importante”. Ed ha concluso “Ogni giorno la Comunità lavora nelle periferie per ricostruire un tessuto umano e sociale in parte lacerato. Noi vogliamo umilmente esserci. Potete contare su di noi. La Comunità c’è, la troverete sempre dalla parte degli ultimi e dei poveri, con uno sguardo amico verso tutti”.

Questo lo spirito con cui anche a Lucca vogliamo celebrare questi primi 50 anni di storia della Comunità, orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi, desiderosi di fare ancora di più in futuro, in un tempo più che mai bisognoso di umanità.

Per informazioni: 334.2829034 – santegidiolucca@nullgmail.com