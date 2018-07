Venerdì ai Laghetti di Lammari si conclude la manifestazione Live Dance Club

CAPANNORI – Si concluderà con una grande festa in programma ai Laghetti di Lammari la manifestazione Live Dance Club – concerti per ballare promossa da ALDES/Spam.

A partire dalle 18.30 grazie alla collaborazione del Comune di Capannori, l’iniziativa prenderà il via con l’apertura di un mercatino dedicato all’artigianato e alla gastronomia.

Alle 21, in programma la performance musical/coreografico/teatrale ‘Duran Adam’ del gruppo di ragazzi italiani, immigrati e residenti asilo che hanno partecipato al laboratorio di tre mesi realizzato grazie al sostegno del Ministero dei Beni e della Attività Culturali nell’ambito del bando MigrArti-Spettacolo.

Subito a seguire la grande festa con il concerto di Zam Moustapha Dembélé (cantante, compositore e polistrumentista, suona: kora balafone, n’goni, varie percussioni africane…) e Thomas Vahle (fiati etnici), accompagnati per l’occasione da un nutrito gruppo di strumentisti: Paolo Sodini (chitarra), Simone Padovani (percussioni), Filippo Guerrieri (tastiera), Matteo Sodini (batteria), in cui persone di ogni generazione, religione, nazionalità, genere e classe sociale si troveranno a festeggiare e ballare insieme.