Venerdì a Villa Argentina si presenta ‘Passeggiata Margherita’

VIAREGGIO – Venerdì 9 marzo 2018, a Villa Argentina con inizio alle 17 a ingresso libero, presentazione in anteprima assoluta del libro: “Passeggiata Margherita” Editrice Ancora di Viareggio.

Il libro, realizzato da Beppe Bertuccelli e Giampaolo Ghilarducci con prefazione di Adolfo Lippi, rappresenta una passeggiata virtuale sul viale Margherita, dal canale Burlamacca alla piazza Mazzini. Virtuale perchè attraverso le 239 immagini (molte quelle inedite) contenute all’interno delle 126 pagine, si racconta questo tratto del lungomare, dagli ultimi anni dell’ottocento fino ai giorni nostri. Fotografie che prevalgono rispetto al testo, accompagnate da didascalie per renderle più comprensibili e per lasciare al fascino delle vecchie immagini il compito di illustrare quella che fu una delle più importanti e famose città balneari d’Europa.

Il volume è il primo della collana “Raccolte di Memoria” in cui saranno pubblicati libri su Viareggio e non solo, con argomenti che riguarderanno la storia, le tradizioni, l’architettura ed altro ancora.

Oltre agli autori intervengono Adolfo Lippi ed Umberto Guidi. Conduce Stefano Pasquinucci.

Un’ iniziativa della Biblioteca “Milziade Caprili”, realizzata con il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Viareggio e proposta in collaborazione con l’Associazione culturale Viareggiok.