Venerdì a Camaiore si rinnova l’Assemblea di Zona 1

CAMAIORE – Venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 21.30 presso la Sala Bianco Bianchi (via delle Muretta 99) è convocata l’Assemblea di Zona 1 (Camaiore centro e Pedona) per il rinnovo tramite l’elezione del Garante. Per votare è sufficiente aver compiuto il sedicesimo anno di età ed essere residente nella zona di competenza. Le Assemblee di zona sono lo strumento privilegiato della partecipazione territoriale e rappresentano il luogo dell’ascolto e dell’interlocuzione fra cittadini, categorie e Amministrazione. Ai Garanti è assegnato il compito di coordinare i lavori dell’assemblea in termini di organizzazione, proposta e relazione fra gli attori. Questa figura rimane in carica per l’intero mandato amministrativo e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. All’Assemblea saranno presenti il Sindaco e altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Il testo completo del Regolamento per la Partecipazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Camaiore, blocco tematico “Governo cittadino”, nella sezione “Statuti e Regolamenti”.