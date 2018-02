Venerdì 16 febbraio, “Elio e le sue Storie”, omaggio a Elio Tofanelli

VIAREGGIO – E’ in programma per venerdì 16 febbraio 2018, al Liberty Caffè, con inizio alle 21.15 “Elio e le sue Storie” un appuntamento nato per ricordare Elio Tofanelli e per condividerne le passioni.

Dallo sport alla sua Viareggio; dal volontariato alla politica passando, ovviamente, per il Carnevale. Una serata voluta ed organizzata dalla famiglia e da un gruppo di amici che con Elio hanno trascorso anni indimenticabili, organizzata con il patrocinio del Comune di Viareggio, della Fondazione Carnevale, della Croce Verde e la collaborazione dell’Associazione Cultuarel Viareggiok.

Cinque i temi delle storie che saranno raccontate e cinque i riconoscimenti che saranno assegnati per questa che vuole essere una sorta di “numero zero” di un percorso da sviluppare, annualmente, in futuro: il presente e l’attualità, il volontariato, lo sport, la Città ed il Carnevale. In scaletta tante sorprese, video, foto, ospiti e la colonna sonora curata da Adriano Barghetti.

Conduce Stefano Pasquinucci, gli inviti sono tutti esauriti a dimostrazione del grande affetto e della riconoscenza che lega Viareggio ad una grande personaggio quale è stato ed è ancora Elio Tofanelli.