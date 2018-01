Vendetta sul Montecatini e Cefa riparte alla grande

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Quasi una bestia nera, quasi. Il Cefa Basket Castelnuovo torna alla vittoria superando 64-53 Montecatini vendicando la sconfitta dell’andata, ma soffrendo comunque la squadra rossoblù che, nonostante la classifica, si dimostra avversario ostico per la formazione allenata da Michele Rocchiccioli. Un inizio negativo, infatti, mette la gara in salita e serve un super Simone Angelini per tenere il Cefa in careggiata. Un Cefa rimaneggiato per le assenze di Romei e Tardelli con Andrea Angelini acciaccato e Cosimini subito out per un duro colpo. Coach Rocchiccioli pesca a piene mani dalla panchina e fa il suo esordio, con canestro, Iacopo Masini (classe 2002). Per il Cefa, terzo solitario in classifica, prossima sfida a Carrara martedì 6 febbraio e bis in trasferta, a San Miniato, sabato 10 febbraio.

CENTRO COMPUTER CEFA BASKET – BASKET ROSSOBLU MONTECATINI 64-53 (13-18; 34-28; 49-41)

CEFA BASKET: GALLETTI – ANGELINI A. 14 – ANGELINI S. 24 – POZZI 2 – MORI 2 – MONTI 12 – BERTOLINI 4 – GUIDUGLI 4 – LANA – COSIMINI – MASINI 2

BASKET ROSSOBLU MONTECATINI: NATUCCI 3 – BOCCHINI 2 – NONILE 3 – PODZO 10 – MATTIELLO – CECCHI 4 – BERTOCCI 12 – MORINI 7 – MENCARELLI 12 – GERINI n.e.