Vecoli: gli ospiti della comunità del Ceis presentano i lavori effettuati alla struttura

LUCCA – Giovedì 2 agosto, alle ore 10, a Vecoli, gli ospiti della Comunità realizzata e gestita dal CEIS presenteranno al pubblico i lavori di miglioramento della struttura da loro utilizzata: edifici cinquecenteschi adiacenti alla coeva chiesetta, ed è grazie ad importanti contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dell’IKEA che è stato possibile realizzare l’intervento.

Con la Fondazione il CEIS ha rapporti datati di collaborazione e di apprezzabili contribuzioni per la propria attività; con IKEA, invece, l’incontro ha rappresentato un’assoluta novità e la contribuzione – in questo caso in beni – è un unicum che va a merito dell’IKEA non solo per il suo valore materiale, ma anche per l’originalità dell’intervento e per il suo contenuto sociale.

Nei fatti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha contribuito con € 40.000, consentendo il rifacimento dell’impiantistica termoidraulica e sanitaria, il miglioramento delle scale ed il restauro di un camino; IKEA ha fornito gratuitamente tutto l’arredamento e, tramite il suo architetto, anche la consulenza per la scelta dei mobili e per la loro collocazione.

Pertanto, noi ospiti della Comunità ringraziamo fino da ora, ed il prossimo 2 agosto lo faremo di persona, sia la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che l’IKEA ed anche tutti i soggetti pubblici e privati che hanno collaborato per questa realizzazione: la Sovrintendenza ai beni culturali, il Comune di Lucca, la Provincia la Regione e l’Azienda USL Nord Ovest, ciascuno per le proprie competenze, ed i fornitori di materiali, impianti e servizi.

La manifestazione prevede l’intervento del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dei dirigenti IKEA, con i saluti delle Autorità e della Presidente del CEIS.

Seguirà la visita alla Comunità ed un piccolo rinfresco.

La Comunità di Vecoli può ospitare fino a quindici giovani che, in tal modo, possono riflettere sul proprio comportamento ed avviare un percorso di cambiamento del proprio stile di vita, il tutto tramite momenti di contatti e riflessioni collegiali e momenti di lavoro individuale, avvalendosi di una struttura collocata in luogo meraviglioso che induce alla riflessione.