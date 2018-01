Variante al Regolamento Urbanistico: per Coluccini l’ennesimo fiasco

MASSAROSA – <<Con anni di ritardo l’Assessore Rosi e la sua maggioranza ha portato a termine con toni trionfalistici un “monco” nuovo Regolamento Urbanistico. “L’atto più importante che una Amministrazione Comunale è chiamata a compiere” e su cui dovrebbe essere valuta, almeno queste furono le parole usate nei comunicati dall’Assessore/vice al momento dell’approvazione e sempre per obbiettivo dichiarato di Rosi avrebbe dovuto rimettere in moto il settore edile a Massarosa, tanto che nel Bilancio previsionale 2017 era stato posto 1.250.000 euro di entrate da Oneri di Urbanizzazione; purtroppo finito il tempo dei proclami il risultato reale finale è, anche questa ulteriore volta, impetusosamente negativo, con solo quasi la metà degli oneri previsti realmente realizzatisi. Nonostante li abbiano anche aumentati sono solo €677.000 (-46% rispetto alla previsione di Bilancio della maggioranza).

Addirittura il “nuovo” regolamento urbanistico della Giunta PD fa peggio anche del precedente ormai datato e superato, infatti nel 2016 gli oneri incassati erano stati maggiori di oltre €100.000 esattamente €785.000 quindi anche per confronto tra dati reali il 14% in meno.

Siamo di fronte a dei veri e propri Amministratori “fenomini”, una variante al regolamento urbanistico che almeno nella prima fase non provochi degli effetti positivi non si era ancora mai vista nei Comuni Italiani, ma che addirittura potesse peggiorasse la situazione non era neanche pensabile.

Purtroppo solo nel Consiglio di novembre scorso il Consiglio Comunale ha tentato di porre rimedio agli effetti negativi della “nuova” Variante sul Bilancio, con una Variazione di Bilancio, rivedendo l’incasso per oneri da €1.250.000 a €850.000 con il risultato di avere molti meno soldi per la manutenzione ordinaria visto che la Giunta destina la gran parte degli Oneri a spesa “corrente” anziché a spesa “per investimento” come fanno i Comuni migliori e che la differenza negativa tra l’effettivo incassato e la Variazione di Bilancio €677.000 – €850.000 = €-173.000 corrispondono ad un ulteriore “buco” di Bilancio con cui fare i conti e che questa Giunta lascia come danno fatto ai cittadini di Massarosa>>.

Alberto Coluccini

consigliere comunale