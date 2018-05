Varato il ‘Pacchetto Scuola’ del Comune di Camaiore per l’anno scolastico 2018/2019

CAMAIORE – E’ stato pubblicato il bando “Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2018/19” indetto dalla Regione Toscana e dal Comune di Camaiore per il sostegno al diritto allo studio. Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (servizi, libri e altro materiale) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche difficili, al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado. Le richieste sono riservate per gli studenti residenti in Toscana, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o degli Enti locali) e appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78.

La domanda e il relativo bando sono disponibili online sul sito del Comune di Camaiore, area tematica “Scuola Giovani e Formazione”, sezione “Modulistica e servizi online – Pubblica Istruzione” sotto la voce “Domanda per assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” – a.s. 2018/19”.

La domanda dovrà essere presentata entro venerdì 8 giugno 2018 nel Comune di residenza dello studente/studentessa, assieme al documento di identità del dichiarante. La graduatoria degli idonei al bando sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di