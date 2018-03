“Vangelo secondo Lorenzo” di Leo Muscato martedì di scena al Teatro del Giglio

LUCCA – Vangelo secondo Lorenzo, in scena al Teatro del Giglio martedì 27 marzo alle ore 21, ripercorre la storia del maestro di Barbiana seguendo le due stagioni della sua breve vita (Vita da cappellano e Vita da priore) che segnano i confini territoriali dove iniziò e concluse il suo apostolato sacerdotale: Calenzano prima, lo sperduto paesino del Mugello poi. Vangelo secondo Lorenzo, diretto da Leo Muscato (coproduzione da Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Arca Azzurra Teatro e Teatro Metastasio di Prato per la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato) narra le vicende del priore e di quanti gli furono accanto, ripercorrendo le fondamentali tappe di snodo di quella preziosa e “rivoluzionaria” vicenda umana, sociale e spirituale. Appena ordinato sacerdote, don Lorenzo viene destinato alla parrocchia di San Donato di Calenzano, in qualità di aiuto parroco; Calenzano era allora, a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo passato, un distretto tessile alle porte di Firenze ribollente di tensioni sociali, latenti o manifeste. Qui don Lorenzo avviò una Scuola Popolare per giovani operai e contadini, convinto che non si potesse portare la parola di Cristo a chi non era in grado neanche di leggere e scrivere. La sua missione diventò quella di alfabetizzare il popolo di fedeli che Dio gli aveva dato in carico; fornire loro, prima d’ogni altra cosa, l’istruzione civile e la coscienza dei propri diritti.

A dar voce e corpo a Lorenzo Milani c’è Alex Cendron, già apprezzato al Teatro del Giglio al fianco di Luca Zingaretti in The Pride di Alexi Kaye Campbell. A fronte dei circa cinquanta personaggi che popolano il testo, scritto a quattro mani da Leo Muscato e Laura Perini, la struttura dello spettacolo prevede la presenza in scena di dieci attori – Alessandro Baldinotti, Giulia Colzi, Andrea Costagli, Nicola Di Chio, Silvia Frasson, Dimitri Frosali, Fabio Mascagni, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Beniamino Zannoni – a interpretare tutti i personaggi, cui si uniscono otto bambini, gli allievi della scuola di Barbiana. Le scene dello spettacolo sono firmate da Federico Biancalani; costumi Margherita Baldoni, disegno luci Alessandro Varazzi.

Prima dello spettacolo, alle ore 19, nel ridotto del teatro, Leo Muscato (regista) e la nipote di Don Milani, Valeria Milani Comparetti, prenderanno parte alla tavola rotonda dedicata alla figura del sacerdote di Barbiana. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri realizzato dal Teatro del Giglio in collaborazione con Fondazione BML e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale sostegno del Comune di Lucca che, attraverso il teatro cittadino, opera in ambito culturale realizzando un’offerta integrata che copre tutti i settori della cultura teatrale e musicale. Al Comune, si aggiungono gli apporti istituzionali di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, accanto a partner e sponsor quali Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop. La stagione di prosa è progettata e organizzata con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Per informazioni, prenotazioni e acquisti rivolgersi alla biglietteria del teatro, che rimarrà eccezionalmente aperta, in occasione dello spettacolo, anche martedì 27 marzo con orario 10.30-13 e 15-18, e un’ora prima della recita serale.

Lo spettacolo Vangelo secondo Lorenzo è fuori abbonamento. I biglietti (posto unico numerato) hanno un costo di 20 euro (15 euro il ridotto); per gli Abbonati del Teatro del Giglio, il biglietto intero costa 15 euro, il ridotto 10.