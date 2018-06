Valle del Serra: i provvedimenti sulla viabilità slittano al prossimo fine settimana

SERAVEZZA – Slittano al prossimo fine settimana i provvedimenti relativi alla viabilità nella valle del Serra. Allineando le tempistiche a quelle dell’anno passato (quarto week-end di giugno) l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per un’ulteriore analisi delle varie opzioni sul tappeto, non escludendo soluzioni analoghe a quelle adottate lo scorso anno. «Come preannunciato anche sulla stampa», dichiara l’assessore alla polizia municipale Dino Vené «stiamo riconsiderando in queste ore l’organizzazione della viabilità nella zona, anche alla luce di nuove ipotesi e di proposte che sono state presentate. Trovare la quadra non è semplice, perché in questa zona ci sono da contemperare diverse e spesso confliggenti esigenze: quelle dei frequentatori estivi, ma anche quelle dei cittadini residenti, dei proprietari dei terreni e dei titolari di attività. L’Amministrazione Comunale intende trovare la soluzione più equa, tenendo sepre in primaria considerazione anche la necessità di garantire la sicurezza di chi percorre a piedi o in auto via Monte Altissimo nei periodi di maggiore afflusso. Nei prossimi giorni annunceremo i provvedimenti che scatteranno a partire da sabato 23 giugno».