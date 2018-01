Valdisieve – Geonova 66 – 77

LUCCA – Quindicesima di campionato e la Geonova fa sua anche questa, i due punti, presi in trasferta sul difficile campo del Valdisieve, proiettano i ragazzi di Piazza a quota 26, in compagnia dell’ormai stranota Virtus Siena.

Una bella e meritata vittoria, partita che in pratica non è mai stata in discussione, dalla palla in aria in poi, la Geonova ha sempre condotto le danze, mantenendosi sempre a distanza di sicurezza. La sirena del secondo quarto suona sul risultato di 26/38 e manda i bianco/rossi negli spogliatoi con un bel mergine.

Al rientro il Valdisieve prova a correre ai ripari con Occhini e Mariotti, già segnalati come pericolosi per la difesa lucchese, chiuderanno infatti l’incontro, con una bella e tonda doppia cifra, ben venti punti ognuno. I padroni di casa riescono a tornare sotto pericolosamente, spingono forte fino alla sirena del terzo per il 50/52.

Inizia così il quarto ed ultimo periodo con solo due punti di vantaggio, ma come si recitava in un famosissimo film “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” Romano, Russo, Del Debbio, Loni, si caricano la squadra sulle spalle e mettono a segno a fine tempo un parziale da 17/25, conquistando due pesantissimi punti

Anche per la Geonova ci sono ragazzi in doppia cifra, De Falco, Romano, Loni e Del Debbio, buona anche la prestazione di Russo.

Il prossimo appuntamento casalingo contro il Pontedera sarà il 28 gennaio alle 18:00.

Geonova

Danesi 6, Loni 17, Santini ne, Cecconi ne, Russo 8, Del Debbio 13, Giovannetti ne, Lombardi ne, De Falco 12, Pierini 2, Romano 19

All Piazza Ass. Puschi

Valdisieve

Berchielli ne, Mariotti 20, Piccinini ne, Cianchi 3, Rossi 4, Occhini 20, Coccia ne, Cherici 7, Cioni, Bianchi 8, Municchi 3, Piccini 2

All Pescioli