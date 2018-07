Vacanze estive anziani: presentazione delle domande dal 25 luglio al 10 agosto

LUCCA – Da mercoledì 25 luglio a venerdì 10 agosto sarà possibile presentare domanda per i “Soggiorni estivi per anziani”. Le richieste possono essere consegnate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Lucca, in via del Moro, n°17.

E’ possibile scegliere tra il soggiorno in Versilia (Viareggio) o in Riviera Romagnola (Rimini – Marina Centro) per il periodo dal 26 agosto al 9 settembre.

La modulistica necessaria a presentare domanda e le informazioni in dettaglio sono reperibili sul sito internet del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it) nella sezione “Anziani”; inoltre nei locali dell’Urp saranno presenti operatori dedicati al supporto nella compilazione delle richieste.

Per richiedere la contribuzione del Comune sulla retta del soggiorno, è necessario presentare la dichiarazione ISEE ordinario in corso di validità.

Il programma: Il viaggio prevede la trasferta in pullman granturismo, pernottamento in hotel 3 stelle in Versilia e 3 stelle superiore in Riviera Romagnola con trattamento di pensione completa, servizio ombrellone in spiaggia, accompagnatore turistico per la durata del soggiorno con svariate attività di animazione (giochi di società, passeggiate, visite guidate alla scoperta della città e zone limitrofe, escursioni di mezza giornata, serate di ballo in albergo).