Usl Toscana Nord: gli orari del Versilia in occasione del Patrono di Camaiore

CAMAIORE – Venerdì primo giugno 2018, in occasione della festa del Patrono del Comune di Camaiore, le attività all’interno dell’Ospedale “Versilia” saranno ridotte con modalità equivalenti a quelle dei giorni festivi. In particolare rimarranno chiusi gli uffici amministrativi e quelli della Direzione Aziendale, il CUP, la Farmacia Ospedaliera, lo sportello erogazione diretta dei farmaci, tutte le attività di laboratorio analisi e di radiologia. Nei Presidi Distrettuali, fatta eccezione per quello di Camaiore che resterà chiuso anch’esso per la festività del Patrono, non saranno effettuati prelievi ed esami radiografici, mentre sarà possibile ritirare i referti. Anche i vari settori dell’U.O.C. Farmaceutica (Farmacia Ospedaliera, Laboratorio, Erogazione diretta farmaci, Farmaceutica territoriale) ed i punti di erogazione farmaci dei distretti di Torre del Lago, Massarosa, Viareggio e Ospedale Versilia, rimarranno chiusi.