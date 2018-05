Urbanistica, Gabriele Olivati interviene sulla variante di Antraccoli

LUCCA – <<Dopo un anno, dispiace leggere ancora titoli allarmistici sulla stampa in merito alla variante di Antraccoli. Non è bastata la martellante campagna nata l’anno scorso, in cui, tra articoli e dicerie, sono state diffuse bufale e notizie inesistenti. Un ex assessore di centrodestra presentò addirittura un’osservazione critica del provvedimento, e nell’invelenito clima elettorale, sorsero feroci oppositori del provvedimento a (presunta) difesa del verde.

La realtà è che non c’è mai stato un pericolo di danni ambientali ad Antraccoli.

Il Piano Strutturale, redatto in base alla legge regionale 65 del 2014, separa le aree urbanizzate dalle aree agricole. La variante si muove all’interno delle aree urbane, in cui il Piano Strutturale prevede la realizzazione di centri civici in località sprovviste. Purtroppo, nel corso dei decenni, la periferia di Lucca si è espansa a macchia d’olio senza prevedere la realizzazione di servizi fondamentali come i luoghi di aggregazione. I cittadini a volte hanno tentato di rimediare organizzandosi autonomamente, oppure appoggiandosi a strutture parrocchiali. Ad Antraccoli la variante adottata nel 2017 – che sarà approvata definitivamente a breve – prevede semplicemente l’adeguamento del paese a quei minimi standard che sono necessari per una buona qualità della vita, dando la possibilità di edificare un piccolo luogo di aggregazione.

Questa richiesta è emersa con forza, direttamente dal paese, anche durante i lavori di partecipazione del Piano Strutturale e ribadita in tempi recenti da una raccolta di oltre 600 firme di cui ben 400 solo della frazione Antraccoli. All’amministrazione risulta quindi, al netto di rumorose polemiche sulla stampa, che sia radicato il desiderio di dotarsi di un luogo di aggregazione.

Al Carratore, nell’area Peep, è presente un’ampia proprietà comunale, in cui, con il ripristino della destinazione d’uso precedente, in una piccola porzione dell’area, potrebbe essere realizzato un centro civico ad uso del paese; questo proposito è, ovviamente, totalmente compatibile con un progetto di maggiore fruibilità della grande area a verde pubblico circostante che rimarrà tale, anzi sarà notevolmente migliorata a seconda delle esigenze che emergeranno. Una volta approvata la variante, al momento della stesura del bando, che sarà partecipato per la realizzazione del centro civico, saranno evidenti i benefici di tale provvedimento, e l’inconsistenza delle troppe, futili, polemiche>>.

Gabriele Olivati

Vicepresidente della Commissione Urbanistica Assetto del Territorio