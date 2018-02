Università 50 e +: ecco come iscriversi ai laboratori teatrali di Capannori

CAPANNORI – L’Università 50 & Più rende noto che per motivi organizzativi slitterà di una settimana l’inizio del corso di laboratorio teatrale organizzato in collaborazione con il Comune di Capannori e in programma ogni sabato dalle 16 alle 18 all’interno della scuola media Carlo Piaggia, per un totale di 20 lezioni. Il primo corso si svolgerà dunque sabato 10 febbraio sul tema “La tua storia è una canzone” tenuto dal regista teatrale Francesco Tomei. Il laboratorio in questione è la prima di una serie di iniziative che l’Università 50 & Più realizzerà sul territorio di Capannori, grazie a un accordo siglato con la locale amministrazione comunale, che vedrà partire il 20 e il 21 febbraio prossimi altri 2 corsi aventi come oggetto storia dell’arte e scrittura autobiografica. Per tutte le informazioni sull’attività dell’Università 50 & Più a Capannori è possibile contattare gli uffici della locale sede di Confcommercio (via della Madonnina, 33/b a Lunata, tutti i martedì e giovedì dalle 10 alle 12).