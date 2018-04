Unidel: lunedì a Palazzo Ducale si parla di ‘Robot, androidi, gynoidi’

LUCCA – Lunedì 20 aprile alle ore 16,00 presso palazzo Ducale, nell’ambito delle attività culturali organizzate dall’UNIDEL di Lucca, la prof.ssa Barbara Henry terrà una conferenza su: ‘Robot, androidi, gynoidi’. Scintille di futuro nel nostro presenteIl contributo ruota intorno ad alcuni ‘temi’ presenti nella fantascienza robotica sui non nati/e da donna (tra cui, i robot umanoidi, in particolare gli androidi e i gynoidi), e allo scopo di ridefinire alcuni dilemmi etici e di genere, che si configurano del pari come politici e sociali, qualora si legga la dimensione socio-politica in chiave non più antropocentica, bensì postumana1; questi dilemmi sono resi vieppiù attuali e reciprocamente interconnessi dai recenti sviluppi della robotica e della cibernetica. Le tematiche fantascientifiche prescelte sono rilevanti rispetto ai dilemmi etico-politici scaturiti dalla antica, ma sempre rinnovantesi, questione: “Was ist der Mensch?”. Queste sono: a1) le tre leggi della robotica, nonché) la ben più rivoluzionaria ‘legge 0’, elaborate e diffuse tutte da Isaac Asimov; b) la riformulazione del confine fra natura e artificio, fra umano e non umano, fra corporeità sessuata e smaterializzazione, effettuata consapevolmente o meno tanto dagli autori/autrici quanto dai fruitori di Scientia ficta; tale trasposizione si verifica quando i primi creino, o i secondi rielaborino le multiformi versioni dei ‘non natural born of woman’ (‘non nati/e da donna per vie naturali’, gli esseri artificiali, fra cui gli androidi e i gynoidi) che dominano vistosamente, già adesso, il repertorio simbolico globale.