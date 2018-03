Un’estate con la musica d’autore italiana a Villa Bertelli: arrivano De Gregori e i Negrita

FORTE DEI MARMI – Francesco De Gregori e i Negrita a Villa Bertelli nel loro tour estivo. Il CdA della Fondazione brucia le tappe e nell’attesa di presentare il calendario degli eventi per la prossima stagione turistica, preannuncia l’arrivo di due big della canzone italiana d’autore. Il primo è un graditissimo ritorno per Forte dei Marmi e Villa Bertelli, che si conferma, dunque, cartellone top della stagione estiva, mentre per i Negrita sarà un vero e proprio battesimo con il pubblico della Versilia. La band aretina salirà sul palco di Vittoria Apuana il 13 agosto per presentare “con gioia infinita” il nuovo tour 2018, che ha visto il lancio del singolo “Adios paranoia”, preceduta l’11 agosto dal cantautore per eccellenza, il principe e poeta del panorama musicale italiano. Una doppietta eccezionale per la Fondazione Villa Bertelli, che si riserva di offrire altre sorprese nelle prossime settimane. “Stiamo lavorando a ritmo serrato per completare al più presto il programma degli spettacoli, che sarà sicuramente all’altezza di questa anticipazione – spiega il CdA della Fondazione. Come abbiamo già avuto modo di dichiarare fin dall’inizio del nostro insediamento – proseguono dal Consiglio- coniugheremo le esigenze di un cartellone turistico di pregio, con quelle della realtà abitativa di Vittoria Apuana. E’ per noi una sfida, che stiamo affrontando con impegno e serietà. Francesco De Gregori e i Negrita sono due assolute garanzie, splendidi ambasciatori della musica Made in Italy, apprezzati dal grande pubblico e degni apripista di un importante cartellone in dirittura d’arrivo”.

Si precisa che non è ancora attiva la vendita dei biglietti per gli spettacoli. Appena completato il calendario degli eventi, verranno rese note le modalità di acquisto sul sito e sulla pagina FB di Villa Bertelli.