Un’asta benefica sul portale Catawiki per festeggiare i 20 anni dell’Area Performance di Lucca Comics & Games

LUCCA – Per il ventesimo compleanno dell’Area Performance è stata varata un’iniziativa in collaborazione con Catawiki, il sito di aste online per oggetti unici e speciali.

Il portale, infatti, ha annunciato un’asta di beneficienza di 45 opere di alcuni degli artisti del fumetto e del fantasy più conosciuti a livello mondiale, che andranno a comporre i lotti di vendita.

L’asta è iniziata venerdì alle ore 12.00 e terminerà il giorno giovedì 10 maggio, il ricavato sarà devoluto ad Emergency per il Centro Pediatrico nel campo profughi Mayo, Sudan.

«Per Catawiki è un grande privilegio collaborare con Lucca Comics & Games per questo importante anniversario e, allo stesso tempo, contribuire a supportare le attività di Emergency in Sudan. Per la prima volta nella storia, le opere realizzate nell’Area Performance di Lucca Comics & Games saranno accessibili online a un pubblico Europeo, dando a tutti la possibilità di aggiudicarsi 45 tavole originali realizzate da alcuni dei più importanti disegnatori Europei», ha commentato Luca Mencaroni, esperto di fumetti di Catawiki e auctioneer dell’asta.

«Questa è una grossa opportunità non solo per i collezionisti ma per tutti

gli appassionati di fumetti e del mondo fantasy. I fan potranno fare offerte per acquistare le tavole di Michael Whelan, maestro dell’arte fantasy degli anni ’80 e ’90, come “Diavolo” stimata sopra i 350 euro, opere come “Last Knight Standing” di Gabriele Dell’Otto il cui valore è stimato tra i 600 e gli 800 euro ma anche le tavole di Artgerm, noto per la sua collaborazione con i fumetti DC, Jose Muñoz, il creatore di Alack Sinner, Ruben Pellejero, il disegnatore del nuovo “Corto Maltese”, Emile Bravo e molti altri ancora. Ci aspettiamo un forte interesse da parte di tutta l’Europa».

La storia di Catawiki è strettamente legata al mondo dei comics sin dalla sua origine:

l’idea è nata infatti dalla passione per i fumetti di René Schoenmakers, ed è stata sviluppata grazie al lavoro svolto con Marco Jansen, co-fondatore dell’azienda, insieme al quale Schoenmakers ha lanciato nel 2011 il sito di aste online, con l’obiettivo di mettere in contatto collezionisti e appassionati di tutto il mondo. I fumetti, dunque, hanno da sempre ricoperto un ruolo centrale nell’offerta di Catawiki: numerose aste di questa categoria si rivolgono a tutti gli utenti, italiani e non, che apprezzano e seguono i lavori degli artisti nostrani.

Gli appassionati possono trovare all’asta tavole originali e illustrazioni di autori del calibro di Hugo Pratt, Milo Manara, Eleuteri Serpieri, Guido Crepax, Tanino Liberatore e così via, ma anche lotti che hanno ad oggetto volumi in prima edizione o rari albi dagli anni Trenta ad oggi.

«L’Area Performance è nata 20 anni fa nel cuore del padiglione Games e da allora ha raccolto attorno a sé decine di artisti provenienti da tutto il mondo – ha spiegato Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games – che con grande disponibilità hanno donato la loro arte per le cause benefiche. E questo ci ha dato l’opportunità di scoprire e far scoprire al pubblico europeo fenomeni come il realismo immaginifico e la concept art, e di consolidare quella ‘via italiana’ alla fantasy art che oggi è ampiamente riconosciuta».

«E’ un enorme piacere poter condividere con il grande pubblico uno dei momenti più intensi del nostro lavoro, l’asta benefica che si tiene ogni anno a Lucca Comics & Games – ha aggiunto Andrea Cazzulo, presidente dell’associazione onlus Area Performance, che coordina il progetto -. L’Area Performance rappresenta da sempre un luogo magico, dove il pubblico assiste al processo creativo di un’opera, vede immortalata la memoria del festival e può contribuire a finanziare progetti di grande valore per la collettività».

CATAWIKI – Catawiki è il sito d’aste online a più rapida crescita in Europa. Fondata nel 2008 da René Schoenmakers e Marco Jansen originariamente come community per collezionisti, Catawiki è poi diventato il primo sito per l’acquisto e la vendita di oggetti speciali. Dal 2011, Catawiki presenta aste settimanali attualmente in 80 diverse categorie, incluse auto d’epoca, arte, gioielleria, libri eorologeria. Nel dicembre 2015 Catawiki ha vinto il primo premio Deloitte Technology Fast500 come azienda europea a più rapida crescita. Le aste sono seguite da esperti specializzati che garantiscono la

varietà e l’elevata qualità degli annunci. Il sistema di pagamento interno a Catawiki garantisce a venditori e compratori un metodo di pagamento semplice e sicuro.