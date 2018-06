Un’assemblea di ‘Sinistra con’ per parlare di mobilità sostenibile, vero futuro per Lucca

LUCCA – Puntando sulla mobilità sostenibile, Lucca può fare un passo verso il futuro. Ne è convinta l’associazione “Sinistra con” (nata dal’esperienza della lista di impegno civico “Sinistra con Tambellini”), che dedica un incontro pubblico proprio ai Piani urbani di mobilità sostenibile, in corso di elaborazione ed approvazione da parte del Comune di Lucca e della Provincia.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo (13 giugno), alle ore 21,15 nella sede di Sinistra con, in via Vecchia Pesciatina 1076, a San Vito. Saranno presenti Gabriele Bove, assessore comunale alla mobilità e al trasporto pubblico locale, e Daniele Bianucci, che rappresenta la lista Sinistra con Tambellini nelle commissioni lavori pubblici ed ambiente ed urbanistica.

«Ferrovia urbana, trasporto pubblico locale, parcheggi, piste ciclabili: da qui al 2030, Lucca è chiamata a progettare una mobilità più sostenibile, affinché nella nostra Città cresca l’accessibilità e i cittadini, così come le merci, si possano spostare in maniera sempre più efficace – sottolinea Daniele Bianucci –. I Piani di mobilità urbana, infatti, rappresentano una delle scommesse decisive per il futuro del nostro territorio. E la partecipazione di tutti i cittadini, nella loro elaborazione, approvazione e realizzazione, è un elemento centrale per la loro effettiva efficacia. I risultati attesi dalla pianificazione sono molto importanti: riduzione della cogestione stradale (meno 25 per cento nel 2022 e meno 69 per cento nel 2030), aumento dell’uso della bicicletta (più 5 per cento nel 2022 e più 10 per cento nel 2030) e aumento degli utenti de trasporto pubblico (un milione e mezzo di utenti in più nel 2022 e 2milioni e 600mila in più nel 2030)».