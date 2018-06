Un’artigiana di Cna vince il premio al talento dell’artigiano e alla produzione di qualità

LUCCA – È l’artigiana Sabrina Mattei, con la sua attività “Borgo Solaio” una delle vincitrici del premio assegnato ogni anno dall’OmA (l’osservatorio dei mestieri d’arte).

La consegna della targa in ceramica avverrà durante l’evento promosso dall’osservatorio per sabato 16 giugno nel complesso di San Micheletto, con inizio alle ore 16.30.

«Il premio nasce per valorizzare la creatività, la tecnica, la storia e l’innovazione di uno dei settori che “rappresenta dal punto di vista economico, occupazione e sociale la base dello sviluppo del nostro paese».

Sono le parole usate da Giampiero Maracchi, ideatore del premio, cui è dedicata l’edizione 2018.

Per quest’anno saranno 38 gli artigiani insigniti della targa a OmA e premiati, per l’occasione, dai presidenti delle Fondazioni associate. Durante l’evento verrà presentato anche il volume “Artigiano OmA”, una guida in doppia lingua italiano/inglese che recensisce le botteghe del fatto a mano e che raccoglie centinaia di artigiani che si distinguono per la loro abilità e passione: oltre 300 laboratori fiorentini e 180 artigiani su territorio nazionale, a cui si aggiungono i nuovi premiati di questa edizione grazie al contributo delle Fondazioni associate che, per l’occasione, hanno collaborato nell’individuazione di maestranze di qualità, ciascuna sul proprio territorio.

Sabrina Mattei non faceva l’artigiana fino a poco tempo fa; ma era sempre stata “artigiana”. La sua capacità di utilizzare il materiale per “fare” borse era evidente da anni. Ma è stata palese dal 2015 quando ha deciso di concentrarsi su questa sua attitudine e farne un vero e proprio mestiere. Tutti pezzi unici e tutti creati con materiale che ha avuto un primo utilizzo diverso dalle borse: pelli pregiate di grandi brand, tappezzerie di recupero. Tutto cucito a mano. E non stupisce che molte delle sue creazioni siano adesso fra le mani di donne dell’alta società che ne hanno riconosciuto la qualità.

«È con grande soddisfazione che abbiamo appreso del premio vinto dalla nostra artigiana – ha detto Andrea Giannecchini, presidente della Cna di Lucca – e a lei vanno le nostre congratulazioni per lo splendido lavoro che oggi viene riconosciuto ufficialmente».