Una visita speciale alle “aree umide del Bientina” domenica 11 febbraio

CAPANNORI – In occasione del 47° anniversario dell’adozione della Convenzione di Ramsar il Comune di Capannori in collaborazione con Escursioni Personalizzate e Wwf Toscana Nord promuove per domenica 11 febbraio l’iniziativa “Le aree umide del Bientina: Bottaccio e Gherardesca”. Alle ore 10.30 è in programma una visita speciale al Bosco del Bottaccio (ingresso gratuito per residenti a Capannori, soci Wwf e bambini accompagnati fino a 12 anni, 3 euro per tutti gli altri). Seguiranno una passeggiata al Lago della Gherardesca con pranzo al sacco e la visita guidata con ritrovo alle ore 14.30 all’isola ecologica di Colle di Compito in via del Porto (costo 8 euro per i soli adulti).

È possibile partecipare a solo una delle due visite. Per prenotazioni: 3473166283 – 3494340393.