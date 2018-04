Una tabella di marcia per incontrare categorie, cittadini e professionisti

VIAREGGIO – Ritrovare il piacere di occuparsi ogni giorno della propria terra, insieme ai propri concittadini: nell’ultimo direttivo il coordinatore comunale di Viareggio di Forza Italia, Marco Dondolini, ha fissato una decina di tappe sulla mappa che impegnerà gli Azzurri locali fino a tutto il 2019.

La prima, venerdì 6 aprile al Grand Hotel Principe di Piemonte, è quella che vedrà gli stati generali forzisti a confronto con balneari e operatori ambulanti del commercio, per fare il punto su Bolkestein, balneazione e futuro dell’imprenditoria del mare insieme ai parlamentari Mallegni e Bergamini e al consigliere regionale Marchetti. Ma sarà, appunto, la prima: “A maggio incontreremo gli albergatori – spiega Dondolini – poi il comparto dell’artigianato, della cantieristica, i commercianti del Piazzone, i professionisti e i cittadini che vorranno parlare con noi di sicurezza, viabilità, rapporti con la pubblica amministrazione e di tutti quegli aspetti e problemi che segnano la nostra socialità quotidiana”.

Perché “considero una mancanza di rispetto – prosegue il coordinatore forzista – ricordarsi di una comunità solo nell’imminenza del voto. Se al nostro territorio si tiene davvero, dobbiamo avere il piacere, l’umiltà e l’intelligenza di conoscerlo e ascoltarlo ogni giorno: solo così, prendendosi anche qualche sana sberla quando serve, si può fare qualcosa di buono. Per questo ho chiesto a tutti di ripartire ora, mettendo a frutto il tempo, il sapere e l’esperienza che ognuno di noi può dare a Viareggio e a Torre del Lago Puccini”.

Tempo, sapere ed esperienza (anche amministrativa, quella maturata con la giunta del sindaco Luca Lunardini) che, secondo Dondolini, “devono supportare e integrare il lavoro preziosissimo che il nostro capogruppo Alessandro Santini – ricorda – sta facendo dal 2015 in consiglio comunale e che ha dato a Forza Italia l’energia necessaria per restare vigile e fedele al proprio ruolo, sui banchi dell’opposizione”.

Il percorso tracciato due anni fa, riportare il partito forzista “al suo posto, in mezzo alla gente – conclude Dondolini – è quello giusto. Ce l’ha confermato anche l’ultima campagna elettorale. Ora dobbiamo iniziare a camminare”.



Marco Dondolini

Coordinatore comunale

Forza Italia – Viareggio