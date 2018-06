Una settimana di arresti per la polizia del Commissariato di Viareggio

VIAREGGIO – Si chiude con tre arresti il bilancio della settimana del Commissariato di Viareggio che ha messo in atto un’attività straordinaria di controllo del territorio, volta alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.

Dei tre arresti, uno era in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Questo caso in particolare, riguarda un italiano nato nel 1983, sul quale gravava l’ordine di cattura emesso dall’autorità giudiziaria moldava per il reato di truffa.

L’uomo, infatti, era accusato di aver raggirato in maniera fraudolenta una donna moldava, in merito alla compravendita di un immobile: dopo le indagini svolte dalla polizia moldava, era stato segnalato alla polizia italiana. E’ stato quindi rintracciato dal personale delle volanti del Commissariato di Viareggio all’interno di un albergo nella cittadina versiliese.

Terminati gli adempimenti di rito e, una volta accertata la sua posizione peraltro già nota per altri episodi analoghi, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Lucca, a disposizione della Corte di Appello di Firenze, per avviare le procedure di estradizione.

Ma questo non è stato il solo arresto. E’ infatti finito in manette anche un ragazzo marocchino, nato nel 1993, ritenuto autore di un violento furto con strappo di una collana d’oro, avvenuto su viale Europa sempre a Viareggio. Protagonista, suo malgrado, una signora che si è vista portare via in modo violento la collana e che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per le ferite riportate nell’aggressione.

Il malvivente è stato rintracciato grazie all’attività congiunta con i carabinieri ed è stato arrestato: adesso si trova detenuto a ‘San Giorgio’ a Lucca, su disposizione del Gip.

Un altro arresto è stato effettuato nei confronti di un giovane, nato nel 1989 e originario del Marocco, il quale è ritenuto dagli inquirenti responsabile di reati contro il patrimonio: il ragazzo è stato arrestato lungo la Passeggiata di Viareggio giovedì sera ed è accusato di furto con destrezza.

Il malvivente, dopo aver avvicinato una coppia di giovani che si era appartata in spiaggia, con abilità, ha portato via dalla borsa della donna il cellulare. Appena preso il telefono, l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce, sparendo nella notte.

La coppia, però, ha tempestivamente segnalato il fatto alla polizia e la centrale operativa del 113 ha immediatamente dato il via alle ricerche del ladro, trovato sulla Passeggiata, all’altezza del bagno ‘Balena’. Nonostante il tentativo di disfarsi del cellulare rubato poco prima, è stato bloccato dalla polizia e portato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito. Qua è stato tratto in arresto e il giorno successivo processato con rito per direttissima.

In manette anche un italiano residente a Torre del Lago, arrestato dalla Squadra Anticrimine, che deve rispondere dei reati di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito: l’arresto è stato effettuato in esecuzione di ordinanza applicativa della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, per espiare la pena di un anno di reclusione