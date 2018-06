Una serata sui Queens of the Stone Age prima del loro concerto al Summer Festival

LUCCA – I Queens of the Stone Age apriranno ufficialmente il Lucca Summer Festival con i loro suoni duri che provengono direttamente dal deserto californiano. Ma la band di Josh Homme ha anche una storia che vale la pena di conoscere e la sua musica sicuramente approfondita. Questo accade la sera prima del concerto, venerdì 22 giugno, a partire dalle 21:30 allo Sky Stone & Songs con il nuovo incontro a ingresso libero sulla storia della musica, Friday I’m in Love, quando la giornalista Federica di Spilimbergo ‘racconterà’ i Queens of the Stone Age.

Nati sulle ceneri dei Kyuss, i Queens of the Stone Age rappresentano i ‘portabandiera’ dello ‘Stoner Rock’, il rock duro del deserto, caratterizzato proprio da suoni bassi, cupi e ‘pietrosi’. Il primo album, che porta lo stesso nome della band è del 1998, ma il vero successo arriva con ‘Song of the deaf’ uscito nel 2002, dove sono contenuti brani che hanno scritto la storia dello Stoner Rock, come ‘No one knows’ o ‘Go with the flow’. Dopo un paio di ‘passi falsi’, tornano al grande successo con ‘…Like Clockwork’ e soprattutto con ‘Villain’ del 2017, sicuramente tra gli album più interessanti usciti lo scorso anno.

Per maggiori informazioni e per i podcast delle serate Friday I’m in Love: www.skystoneandsongs.it