Una ristopescheria al posto del Cinema Astra? ‘No, grazie’ dal Comune e da Confcommercio

LUCCA – La notizia, oggi sul quotidiano Il Tirreno, che il cinema Astra potrebbe diventare una ‘ristopescheria’ è arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla città di Lucca. Il fatto che una sala dove si fa cultura possa diventare un altro ristorante non è proprio delle più allettanti. Per quanto possa essere un locale sicuramente di prestigio quello che vi troverebbe posto, si tratterebbe dell’ennesimo ‘sacrificio’ culturale all’altare del dio della tavola. E questo non sarebbe che una sconfitta.

«Abbiamo avuto un incontro nel mese di luglio su questa ipotesi – afferma l’assessore allo Sviluppo economico, Valentina Mercanti – ma si è trattato di un incontro assolutamente interlocutorio: come Comune non ci sono né stati chiesti né abbiamo dato permessi in questo senso. E’ uno dei tanti progetti che pressoché quotidianamente ci vengono sottoposti e che, ovviamente, non escludiamo a priori, ma il fatto di aver avuto un incontro non dà loro concretezza».

Mercanti ha le idee chiare: «Per noi la priorità è quella della funzione culturale del cinema Astra – dice – e dei cinema in generale. Inoltre, un’apertura come quella prospettata dovrà fare i conti con il blocco delle licenze alimentari, che è oramai in dirittura di arrivo, poiché ci mancano solo gli ultimi atti per dare il via a questo importante provvedimento».

Anche Confcommercio, per voce del presidente della Commissione Centro storico, Giovanni Martini, prende posizione in merito e sottolinea come, a quello che appare al momento, l’ipotesi sembra essere lontana dal concretizzarsi. Per Martini, però, questa ipotesi offre lo spunto perfetto per aprire una serie di riflessioni sul futuro del centro storico.

«La prima considerazione che ci sentiamo di fare – dice Martini – è che quella dei cinema sia una funzione attrattiva da difendere con forza. Soprattutto nei mesi invernali e di bassa stagione turistica, cinema e teatro rappresentano uno dei pochissimi elementi di richiamo per il pubblico a recarsi in città, in modo particolare nei giorni feriali. Va da sé, dunque, che la perdita di una struttura come il cinema Astra rappresenterebbe un colpo devastante alla già scarsa vitalità serale del centro».

Riguardo alla prospettiva di realizzare una multisala, la posizione di Confcommercio è netta e chiara: «Siamo favorevoli solo a patto che essa trovi spazio all’interno del centro storico – dice Martini –. Non c’è dubbio che le possibili soluzioni offerte da contenitori attualmente inutilizzati siano molti, a cominciare naturalmente dalla ex Manifattura Tabacchi. L’idea di una multisala al di fuori delle Mura è sbagliata e inaccettabile per la storia e il ruolo che i cinema hanno sempre ricoperto per il centro di Lucca».

«Ampliando un po’ il discorso – insiste Martini – le prospettive di sviluppo commerciale della città non possono prescindere intanto dall’estensione della moratoria alle categorie dei negozi di vicinato e dei ristoranti: un atto, questo, che era stato dato per imminente già alcuni mesi fa e sul quale, invece, è calato il silenzio. Il nostro auspicio, pertanto, è che l’amministrazione comunale riprenda al più presto in mano la pratica in questione e la porti in approvazione, ponendo così fine a una serie di aperture incontrollate».

Martini affronta anche il tema dei marchi di qualità della media distrubuzione: «La nostra città è ormai una delle pochissime, se non addirittura l’unica, a non accogliere nessuno di questi marchi che rappresentano, ovunque, un forte elemento di richiamo commerciale. Perché a Lucca, il cui centro si presenta già svuotato da anni di funzioni e servizi che a loro volta hanno comportato l’allontanamento di studi privati, come quelli di avvocati e commercialisti, che tutti assieme contribuivano a rendere viva la città, anche in inverno, questa operazione non è stata ancora possibile? Forse per la scarsa accessibilità? O per la sua stagionalità turistica e commerciale? Crediamo sia il momento di fare tutti assieme una bella riflessione su questo e poi agire di conseguenza».