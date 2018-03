Una petizione online per salvare la sede della Casa delle Donne di Viareggio: già oltre 4mila le firme raccolte

VIAREGGIO – E’ partita su web la raccolta di firme per salvare dalla vendita la ‘Casa delle Donne’ di Viareggio ed ha già raccolto 4047 firme.

«Aperta nel 1996 ospita al suo interno l’unico Centro antiviolenza di tutta la Versilia – si legge nella petizione -. Dal 2001 ha accolto e sostenuto nel percorso di fuoriuscita dalla violenza oltre 1700 donne, grazie al lavoro delle operatrici volontarie. Solo nel 2017 ha sostenuto 170 donne. Nei primi due mesi del 2018, a conferma della fiducia che le donne ripongono in questa associazione, sono aumentati del 50% gli accessi al Centro da parte di donne in difficoltà».

«La Casa si trova in Pineta, a Viareggio – spiegano i promotori della raccolta firme -, ed è il punto di riferimento da quasi 22 anni per quelle centinaia di donne che ogni anno bussano alla porta del Centro per avere un sostegno gratuito e costante, un luogo protetto in cui iniziare un lavoro su loro stesse. Non solo, la Casa organizza corsi e laboratori per tutte le donne del territorio, dove anche le donne fuoriuscite dalla violenza possono far convergere le loro competenze, il loro tempo e i loro sogni. La Casa organizza iniziative culturali, artistiche e di sensibilizzazione, va nelle scuole per incontrare le ragazze e i ragazzi ed educarli al rispetto e alle differenze, offre volontariamente corsi di formazione agli/le operatori/trici di Rete.

Il Comune di Viareggio, senza un confronto con l’associazione, ha deciso di mettere in vendita l’immobile. Non ha proposto ad oggi nessuna alternativa, non dialoga con l’associazione, lasciando centinaia di donne nell’incertezza».

«Chiediamo – concludono – che la Casa delle Donne di Viareggio ed il Centro antiviolenza L’una per l’altra rimangano nella sede storica, conosciuta e riconosciuta da tutte le donne della Versilia, per continuare ad operare a fianco delle donne ogni giorno. In alternativa, tolga la Casa dalla lista dei beni vendibili e riapra la trattativa con le donne della Casa per un eventuale altro immobile».

Intanto, da parte sua, Bruno Murzi smentisce la notizia che l’amministrazione comunale di Forte dei Marmi abbia mai chiesto di avviare un tavolo di confronto con il sindaco e gli assessori del Comune di Viareggio in merito alla messa in vendita da parte del comune di Viareggio dell’edificio che ospita la sede Centro Antiviolenza – Casa delle Donne di Viareggio. «Non vedo a che titolo avremmo potuto farlo o chiedere di intervenire – sottolinea il primo cittadino fortemarmino – in questioni che riguardano esclusivamente la gestione di un altro comune. Qualora l’amministrazione comunale di Viareggio ci chiedesse formalmente un supporto, allora in quel caso, ci renderemo disponibili nei modi più opportuni»

E anche Seravezza interviene sulla questione della vendita della Casa delle Donne di Viareggio: «L’amministrazione comunale di Seravezza esprime, e non solo per questa specifica occasione, tutta la propria vicinanza all’associazione Casa delle Donne di Viareggio, riconoscendone il grande ruolo svolto oggi e in tutti questi anni a favore di tutte le comunità del territorio. Un ruolo anti violenza insostituibile e di cui il tessuto sociale locale ha avuto costantemente bisogno. La Casa delle Donne è storica anche per questo, per essere ed esser stato un punto di riferimento stabile ed autorevole, capace, riconosciuto in quel luogo da tutti. L’Associazione Casa delle Donne merita tutta la riconoscenza e un’attenzione che intendiamo continuare ad assicurare».

La nota dell’amministrazione comunale prosegue affermando che: «Il Comune di Viareggio, nell’autonomia che contraddistingue e obbliga le scelte patrimoniali, nel decidere di inserire questo immobile nell’elenco dei beni in programmazione di vendita, ha certamente considerato l’importanza e il riferimento storico e sociale di cui esso è valore, annunciando la predisposizione di una valida e migliore alternativa sotto tutti i punti di vista. L’Amministrazione Comunale di Seravezza confida che il Comune di Viareggio sappia confermare le prospettive annunciate».

La Cgil, invece, ha una posizione ancora più netta e chiara: «Fare politica e amministrare la cosa pubblica significano mettersi al servizio della comunità, porsi in ascolto e collaborare con i soggetti della cosiddetta società civile – afferma Fabrizio Simonetti della Cgil -. Per questo risulta difficile comprendere l’atteggiamento della giunta comunale viareggina riguardo la Casa delle Donne, che rischia di perdere la sua sede storica».

Simonetti prosegue: «Inserire nel piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare anche questa struttura, diventata ormai un punto di riferimento per tutta la Versilia, dove ha sede anche il Centro antiviolenza “L’una per l’altra”, senza prospettare – come sembra – una reale alternativa e senza aver concertato un percorso con chi da oltre vent’anni offre assistenza alle donne in difficoltà, è un segnale negativo rispetto alla vera e propria “emergenza” culturale e di sicurezza che riguarda la condizione femminile».

«Come Cgil – prosegue il sindacalista – da anni promuoviamo iniziative sul territorio e incontri nelle scuole sui temi della violenza contro le donne e della parità di diritti anche nel mondo del lavoro, al fianco di tutte le realtà impegnate a diffondere la cultura del rispetto delle differenze».

E conclude: «Esprimiamo perciò la nostra solidarietà alla Casa della Donne e auspichiamo che si possa aprire un effettivo confronto con i soggetti direttamente interessati, volto in primo luogo a garantire la continuazione di un servizio necessario come l’aiuto e il supporto alle donne minacciate».