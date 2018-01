Una pesca dei cigni da film horror in piazza Napoleone

LUCCA – Se fosse un componente di un set di un film horror sarebbe perfetto. Un po’ meno, invece, come ‘arredo‘ (pur temporaneo) di una delle piazze più importanti di Lucca: piazza Napoleone. Di cosa parliamo? Del ‘simpatico‘ chiosco della ‘Pesca dei Cigni‘ che ha fatto, per la prima volta, la sua comparsa in piazza Grande con i banchetti di Natale.

Durante il periodo delle feste, la pesca dei cigni era ‘mimetizzata‘ dagli altri banchi: posto alle spalle di Maria Luisa e di fronte alla giostra ‘belle époque’ e al ‘furgone dei dolci’ (e anche su questa presenza ci sarebbe da aprire un lungo discorso), passava quasi inosservato. O meglio. No. Inosservato non passava. Semplicemente ci si faceva meno caso. Sebbene la sua apparenza ‘decadente’, stile luna park Anni Cinquanta nelle periferie americane ai bordi del deserto, sia apparsa subito chiara.

Poi i banchi se ne sono andati. E lui è rimasto lì. A far ‘bella‘ mostra di sé. Da solo, si nota sicuramente. I colori forti, i disegni ‘infantili’, le lampadine colorate, i pelouche non proprio bellissimi e quei cigni dagli improbabili colori, tutti diversi uno dall’altro. Nemmeno i cigni uno uguale all’altro. Un monumento alla tristezza.

Forse a Pasqua possiamo sperare nell’arrivo in piazza Grande di qualche altro ‘classico’ dei luna park, tipo un piccolo ‘calci-in-culo’ con ciuffo spelacchiato da prendere per vincere un giro gratis. Intanto, però, possiamo consultare la strega meccanizzata (un altro ‘must-have’) che è stata messa alle spalle della giostra ‘bella époque’, verso la strada, dove – per la modica cifra di un euro – predice cose ‘sicuramente‘ vere dal suo baracchino con le scritte mezze cancellate, i colori che mostrano di aver affrontato qualsiasi avversità meteo e l’interno disastrato dai tanti trasporti.

Certo, fa un po’ riflettere che venga dato il permesso di montare questo genere di ‘attrazioni’, senza prima curarsi di verificare che siano quanto meno ‘decorosi’ – sì, in fondo parliamo di questo: decoro urbano – e che non si tratti di qualcosa che arriva direttamente dal set di un film horror ambientato nella periferia americana: manca solo il clown che gira per la piazza, poi gli ingredienti per far felice Stephen King ci sarebbero davvero tutti. Noi, però, ci accontentiamo di spaventarci a causa dell’orrore che suscitano queste attrazioni, almeno secondo (blandi) criteri di decoro.