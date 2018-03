Una Pasquetta tra gli sbuffi del treno a vapore in Garfagnana

GARFAGNANA – Dopo il successo riscontrato in occasione della manifestazione “Castelnuovo Città della Castagna”, torna anche questa primavera, nella giornata di Pasquetta 2 aprile, il tradizionale treno a vapore che da La Spezia va a Castelnuovo di Garfagnana.

A renderlo possibile sarà ancora una volta l’Unione Comuni Garfagnana in sinergia con Regione Toscana e Fondazione FS Italiane Servizio Rotabili Storici grazie a una collaborazione che si è creata per mezzo di un importante contributo regionale finalizzato a mantenere continuità e sviluppo dell’intervento che costituisce da anni una concreta opportunità di conoscenza e promozione turistica per la Garfagnana in un periodo poco interessato dal flusso di visitatori nella Valle.

Il Settore Sviluppo Economico dell’Unione ha provveduto alla presentazione del progetto operativo per il finanziamento presso la Regione Toscana andando a coordinarne la promozione e il lavoro dei soggetti a livello locale tramite l’ufficio IAT.

“Pasquetta tra le Nuvole” è il primo degli eventi della Saga degli Elementi organizzati dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo di Garf.na in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, è infatti la “Giornata dell’aria e del volo”. La Manifestazione, che darà il benvenuto alla stagione primaverile, si snoderà fra il Centro Storico cittadino e la cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, la più grande fortificazione muraria della Provincia dopo le mura di Lucca. Piazza Umberto ospiterà il mercatino dell’artigianato e del prodotto tipico locale, vi sarà animazione e i ristoranti proporranno menù a tema.

Nei prati della Fortezza si svolgerà la giornata dell’Aria con gonfiabili, artisti di strada, gastronomia, aeromodelli, palloncini, escursioni in elicottero e in deltaplano a motore, aquiloni, noleggio e-bike ed escursioni guidate. In questo contesto, l’arrivo del treno a vapore è stato accolto ancora una volta con entusiasmo andando a costituire un elemento decisamente caratterizzante dell’offerta turistica della manifestazione, a conferma della sua validità e originalità che, solo per questo mezzo, consentirà a centinaia di persone di raggiungere il territorio dal resto della Toscana e Liguria.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Nicola Poli e il sindaco Andrea Tagliasacchi esprimono ancora una volta la propria soddisfazione. «E’ un’iniziativa in cui l’Unione ha sempre creduto molto e per quale impegna le sue forze di coordinamento sovracomunale per alimentare la sinergia e collaborazione con le Ferrovie. Il successo riscosso nelle precedenti edizioni e la rinnovata combinazione strategica con eventi di richiamo del territorio quale “Pasquetta tra le Nuvole” dimostra quanto il progetto rappresenti un valido strumento per rendere più accessibile la nostra alla valle e che la strada intrapresa è quella giusta. Vi aspettiamo numerosi a festeggiare l’arrivo della Primavera in Garfagnana con “Pasquetta tra le Nuvole”».