Una Pasqua di gare per il Tau Calcio

ALTOPASCIO – Pasqua super-impegnata per il Tau Calcio Altopascio che tra tornei casalinghi e prove in trasferta non si ferma un attimo. Sul sintetico di casa, infatti, è tutto pronto per il Torneo Pasqua in Amaranto, che riunisce i Primi Calci 2009 di 16 squadre dilettanti da tutta la Toscana. Si comincia il 31 marzo e si prosegue fino al 2 aprile.

Ma non finisce qui. I più grandi, infatti, sono già pronti per partecipare a tornei e coppe in tutta Italia. Si parte con i 2004, i Giovanissimi B, che dal 31 marzo al 2 aprile saranno impegnati nel Torneo di Limite e Capraia, dove affronteranno squadre professionistiche e dilettantistiche. Prova analoga anche per gli Esordienti A 2005: per loro si aprono le porte della Toscana Football Cup, a Signa, alla quale partecipano, tra le altre, anche Empoli, Lucchese, Pistoiese e Arezzo. I 2005, però, prima della Toscana Football Cup, affronteranno, insieme al Capezzano, il Torneo Fair Play Elite, in programma domani, giovedì 29 marzo, a San Giuliano Terme. In caso di vittoria, il Tau si aggiudicherebbe l’accesso alla fase regionale, che si terrà domenica 7 aprile.

Grandi impegni anche per i 2006 che parteciperanno dal 30 marzo al 2 aprile al prestigioso Torneo Internazionale di Montecatini che riunisce squadre anche professionistiche provenienti da tutto il mondo. Sempre gli Esordienti B 2006, inoltre, saranno impegnati con la Pisa Cup che, nello stesso periodo, mette a confronto squadre dilettantistiche internazionali.

Emozione alle stelle, poi, per i Pulcini 2007 che dal 30 marzo al 2 aprile prenderanno parte al Torneo Alpi Apuane, giunto all’ottava edizione. Quattro giorni intensi, condivisi con altre 63 squadre, sia dilettantistiche che professionistiche, diventati ormai uno dei più importanti appuntamenti nazionali e internazionali: negli anni, infatti, sono approdate in Versilia anche le rappresentative giovanili di Ajax, Chelsea, Liverpool e Paris Saint Germain. Quest’anno il Tau incontrerà Milan, La Spezia e Olpomonte (Arezzo). E ancora: dal 31 marzo al 2 aprile un altro gruppo di 2007 parteciperà al Torneo Ivo Rastelli, organizzato dai Giovani Via Nova. A darsi battaglia, 24 squadre anche professionistiche, come Lazio, Fiorentina, Crotone, Lucchese e Pontedera.

Pasqua sul campo da gioco anche per i ragazzi dell’Academy Tau. I 2005 in trasferta a Prato per il 32° Torneo Memorial Ronaldo Nucci incontreranno il Maliseti Tobbianese, il Prato e il Pontedera.

I 2006 saranno a Milano per il Milano Football Festival, organizzato dall’Accademia Inter. Un’occasione unica per confrontarsi con i “colleghi” di tutto il mondo come gli Stati Uniti, l’Austria, il Belgio, la Svizzera e la Bosnia. Battute finali in corso, invece, per il Torneo Memorial Antonio Devastato organizzato dal Progetto Giovani Marigliano, a Napoli che terrà occupati i 2007 fino al 31 marzo.

Infine, si torna sul sintetico del Tau, ad Altopascio, il 25 aprile, con il Memorial Regoli, dedicato ai Pulcini 2007.