Una nuova sede per la Misericordia Santa Gemma

CAPANNORI – La Misericordia S. Gemma ha un’altra data storica da ricordare ed è il 9 marzo 2018 in quanto, proprio in questa data, è stato firmato il contratto di acquisto della nuova sede che sarà ubicata in Camigliano – Capannori. Dopo solo 7 anni dalla nascita di questa Confraternita siamo riusciti a dare concretezza ad un sogno che solo grazie all’impegno e alla collaborazione di molti è stato possibile.

Il magistrato vuole esprimere la propria gratitudine a tutti i volontari, ai soci sostenitori, ai simpatizzanti, alle imprese, alle fondazioni che hanno dato, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie possibilità, un contributo sia in termini economici che di tempo e disponibilità.

In particolare vogliamo ricordare e ringraziare il precedente Magistrato che ha dato l’avvio a questo importante percorso e anche tutti i confratelli e volontari che oggi non sono più con noi.

Questo è solo il primo passo a cui ne dovranno seguire altri affinchè la Misericordia S. Gemma cresca non solo in “mattoni”, ma come volontari e servizi alla comunità e diventi sempre più una realtà associativa radicata sul territorio e aperta ad accogliere tutti coloro che hanno il desiderio di mettersi al servizio dei più deboli, disagiati, soli e malati. Per questo vi ricordiamo il nostro numero di telefono che è 0583/936392 per qualsiasi richiesta o disponibilità che vorrete comunicare e vi aspettiamo numerosi a festeggiare con noi il taglio del nastro quanto prima.