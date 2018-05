Una mostra sull’attività di Teatro Giovani Lucca: ’40 ma non li di-MOSTRA’

LUCCA – La compagnia teatrale Teatro Giovani di Lucca ha raggiunto i quaranta anni di ininterrotta attività e per festeggiare un traguardo così importante e non comune, ha allestito una mostra fotografica di tutte le commedie sin qui rappresentate. La kermesse dal titolo: ’40 ma non li di-MOSTRA’ verrà inaugurata sabato 26 maggio alle 11 al Chiostro della Biblioteca Civica Agorà in via delle Trombe, 6, nel centro storico. Con centosessanta tra attori, tecnici e collaboratori che si sono alternati nel gruppo, quattrocento repliche nelle più importanti rassegne nazionali, toccando alcuni tra i più prestigiosi teatri italiani, la nascita di ben quattro laboratori e altrettante compagnie dedicati ai giovani e alla loro formazione teatrale, la Compagnia Teatro Giovani in tutti questi anni si è posta come punto di riferimento per la divulgazione della passione e della cultura dell’Arte Teatrale a Lucca. Visitare l’esposizione ’40 ma non li di-MOSTRA’ nel chiostro dell’Agorà, sarà l’occasione per poter ripercorrere visivamente tanti momenti di spettacolo che hanno contribuito a decretare il successo del Teatro Giovani nel panorama del teatro amatoriale italiano.