Una mostra dedicata a Beatrice La Visionaria in Santa Giulia

LUCCA – Sabato 3 marzo dalle ore 17, nellachiesa di Santa Giulia in via Sant’Anastasio a Lucca, viene inaugurata la mostra d’arte pittorica in ricordo di Beatrice La Visionaria.

La giovane pittrice lucchese, da poco scomparsa, ha lasciato a parenti, amici e conoscenti un vastissimo patrimonio artistico che è stato riunito per raccontare e ricordare il talento di Beatrice in una grande mostra commemorativa.

Una raccolta di circa 60 opere per ripercorrere le fasi artistiche della giovane pittrice lucchese. Un’ eclettica e ricca selezione di tutto quello che Beatrice, sempre e dovunque, disegnava, dipingeva e raccontava, attraverso sketches, dessins à boire, ritratti, tele e tableaux allegorici.

Un talento artistico riconosciuto in tutta la città, dagli esperti del settore come dai semplici fruitori, riassunto in una grande mostra che sarà aperta al pubblico da sabato 3 marzo fino a martedì 13 marzo, ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16 alle ore 19. (Ingresso libero)

Laddove qualcuno sorseggiava un caffè con disinvoltura, seduto a un bar, Beatrice vedeva un ritratto, una frase segreta, immediatamente immortalata su qualsiasi cosa che facesse di quella visione un ricordo e di quel ricordo un regalo e di tutti quei regali, oggi, una mostra pittorica che contiene non solo le grandi tele, testimoni di talento e tecnica espressiva, ma anche gli appunti di vita che Beatrice amava spargere in giro, la sua visione delle cose, delle persone, della città, della vita. Tele e schizzi sono pronti a far rivivere l’indimenticabile ironia dai tratti inconfondibili, il sarcasmo, la nostalgica tristezza e l’allegria, di un’artista reale, spontanea, incancellabile. Visionaria.